Стало відомо, чому зірку "Район Мелроуз" Гізер Локлір госпіталізували

Кілька днів тому американська актриса Гізер Локлір потрапила в психіатричну лікарню. Зірка повинні були госпіталізувати на три дні, натомість – їй продовжили термін до двох тижнів. У ЗМІ повідомляють, що причиною госпіталізації Гізер Локлір стала неадекватна поведінка та погрози самогубством.

У The Daily Mail джерела зазначають, що причиною рішення про госпіталізацію актриси, ухваленого адвокатом та психотерапевтом 57-річної Локлір, стала її неадекватна поведінка. Зірка начебто погрожувала самогубством та розмовляла різними дивними голосами. Гізер Локлір також для чогось зібрала всі свої речі в коробки. До слова, ціна речей складає не одну тисячу доларів.

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"Друзі вважають, що в неї психічне захворювання. Вона погрожує самогубством, але більше підстав тривожитися, що вона уб'є когось іншого. Якщо Гізер не кине пити, вона помре", – додають інсайдери.

Ще одним важким і тривожним симптомом стало те, що зірка "Район Мелроуз" практично перестала митися і витиралася антисептичними серветками, оскільки вважала, що її покоївка підливає у мило та шампунь отруту. Також Локлір перестала відчувати міру і не контролювала свої покупки у магазинах, особливо це стосується їжі. Останньою краплею став виявив агресії до свого бойфренда Кріса та собаки.

Нагадаємо, що 28 листопада актрису Гізер Локлір госпіталізували до психіатричної лікарні. Жінка давно страждає на алкогольну та наркотичну залежності, а також неодноразово намагалась покінчити життя самогубством.