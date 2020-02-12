Стало відомо, коли вийде нова серія "Друзів"

Ажіотаж навколо продовження культового серіалу "Друзі" тривав близько року. Однак творці епізоду та легендарні актори такі дійшли згоди і навіть назвали ймовірну дату прем'єри.

На шляху до створення нового епізоду серіалу "Друзі" було чимало перешкод: то права на франшизу викупила інша компанія, то актори хотіли "захмарні" гонорари, то не всім зіркам підходив час фільмування через насичений графік. Однак фанати культового серіалу дочекалися офіційної заяви – продовженню бути! А на сайті Deadline навіть написали, коли чекати нову серію "Друзів".

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Передісторія: спершу права на франшизу належали телеканалу NBC і Warner Bros. Television, після чого компанія Netflix вирішила їх викупити. Пізніше стало відомо, що улюблена компанія "Друзів" досі не втрачає популярності і фанати хотіли б побачити продовження. Студія Warner Bros. перекупила права за 425 мільйонів доларів і заявила про випуск епізоду.

За даними іноземних видань, прем'єра нового епізоду "Друзів" відбудеться у день запуску потокового сервісу HBO Max. Точна дата поки що невідома, однак зазначається, що феєрична прем'єра відбудеться вже в квітні цього року.