Стало відомо, скільки заробляють зірки серіалу "Дивні дива"

Фанати кіноматографа діляться на два типи – ті, хто стежать за новинками і чекають прем'єр і ті, хто люблять залаштунки, скандали та інші подібні деталі. Однак ми впевнені, кіноманів, яких би не цікавили заробітки їхніх кумирів, просто не існує! Тому – читайте далі.

На сайті видання Variety з'явилася детальна інформація щодо гонорарів зірок кіноматографа. Представники медіа-ресурсу опублікували величезний звіт, у якому вказали скільки популярні актори отримують за кожну серію зі своєю участю. Цікаво! "Тихе місце 2": в мережі з'явився перший тизер продовження популярного фільму жахів У переліку вказали знаменитостей з різних проєктів, серед яких розмістилися зірки среіалу "Дивні дива". Їхні заробітки за один епізод розмістилися таким чином. Міллі Боббі Браун, Вайнона Райдер і Девід Гарбор отримують від Netflix по 350 тисяч доларів.

Чарлі Гітон, Наталія Дайер, Фінн Вулфард, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлін і Гейтен Матараццо заробляють по 250 тисяч доларів за епізод.

А Седі Сінк, яка приєдналася до проєкту лише у другому сезоні, отримує поки найменше з усіх – 150 тисяч доларів за одну серію.

Седі Сінк у серіалі "Дивні дива" / Brenhambanner