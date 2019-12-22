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Стало відомо, скільки заробляють зірки серіалу "Дивні дива"

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Зірки серіалу "Дивні дива" / Колаж: Марта Вересюк, LifeStyle 24

Фанати кіноматографа діляться на два типи – ті, хто стежать за новинками і чекають прем'єр і ті, хто люблять залаштунки, скандали та інші подібні деталі. Однак ми впевнені, кіноманів, яких би не цікавили заробітки їхніх кумирів, просто не існує! Тому – читайте далі.

На сайті видання Variety з'явилася детальна інформація щодо гонорарів зірок кіноматографа. Представники медіа-ресурсу опублікували величезний звіт, у якому вказали скільки популярні актори отримують за кожну серію зі своєю участю.

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У переліку вказали знаменитостей з різних проєктів, серед яких розмістилися зірки среіалу "Дивні дива". Їхні заробітки за один епізод розмістилися таким чином.

  • Міллі Боббі Браун, Вайнона Райдер і Девід Гарбор отримують від Netflix по 350 тисяч доларів.
  • Чарлі Гітон, Наталія Дайер, Фінн Вулфард, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлін і Гейтен Матараццо заробляють по 250 тисяч доларів за епізод.
  • А Седі Сінк, яка приєдналася до проєкту лише у другому сезоні, отримує поки найменше з усіх – 150 тисяч доларів за одну серію.

Дивні дива актори
Седі Сінк у серіалі "Дивні дива" / Brenhambanner

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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