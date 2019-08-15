Стало відомо, скільки зірки "Беверлі Хіллз, 90210" заробили за продовження серіалу: названа сума

Улюблений серіал 90-х повернувся на екрани з тим самим акторським складом і одразу заполонив серця глядачів, які не бачили перших сезонів. Для давних поціновувачів проекту не стане сюрпризом те, що зірки культового "Беверлі Хіллз, 90210" отримали чималі гроші за зйомки, однак ніхто не здогадувався про конкретні суми, які опублікувало одне з іноземних видань.

Конкретні підраховані гонорари, які отримали актори серіалу "Беверлі Хіллз, 90210" оприлюднили на сайті видання The Hollywood Reporter.

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Поки зірки знімаються у нових епізодах, а команда працює над монтажем, шанувальники та критики рахують їхні заробітки. Згідно з інформацією, яка зазначається у джерелі, головні актори стрічки отримали по 70 тисяч доларів за один епізод. Тобто за шість серій вони отримають гонорар, який сягатиме майже півмільйона, тобто, 420 тисяч доларів.

Однак не лише за акторську гру зірки отримають оплату, але й за впровадження нових ідей у сюжет та режисуру в продовженні серіалу. До знімального процесу приєдналися Дженні Гарт і Торі Спеллінг, які додатково отримали ще по 15 тисяч доларів. А їхній колега Джейсон Прістлі, який взяв участь у режисируванні серіалу, отримав ще 46 тисяч доларів.



Дженні Гарт і Торі Спеллінг / IMDb