Стало відомо, яке шоу Періс Гілтон буде знімати на Закарпатті

LifeStyle 24 стало відомо, що Періс Гілтон збирається знімати в комплексі "Деренівська Купіль" після його покупки. Локація на Закарпатті стане заключним місцем зйомок документального фільму "Це Періс", вихід якого попередньо планується в ютубі вже у травні цього року.

Гілтон зізналася, що цей проект відрізняється від усього, що вона коли-небудь робила. У минулому вона завжди грала роль свого персонажа. Це почалося ще після зйомок реаліті-шоу "Просте життя", які стартували в 2003 році.

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Хочу, щоб світ побачив, що є багато неправильних уявлень. Мене судять по персонажу, якого я створила на початку своєї кар'єри. Тут все буде по-іншому. Люди побачать ділову жінку, яка створила і продовжує старанно працювати зі своїми бізнес-імперіями. Побачать, хто я насправді,

– стверджує Періс.

Зйомки в "Деренівській Купелі" плануються провести у квітні одразу після закриття угоди. Саме в цей час тут починає цвісти алея сакур, яких в комплексі 11 видів. Всього в дендропарку "Деренівська Купель" зібрані понад 5 тисяч унікальних сортів рідкісних рослин з усього світу.



У весняну пору на території "Деревенівської Купелі" зніматимуть шоу / Фото, надані комплексом

Локацію регулярно орендують для проведення фотосесій і відеозйомок. Одна з таких зйомок була продемонстрована Періс в минулому році і справила на Гілтон незабутнє враження. Додамо, що в 2018 році в "Деренівській Купелі" проходили зйомки проекту "Холостяк", а в травні минулого року записував своє відеозвернення Олег Винник.



"Деревенівська Купіль" на Закарпатті / Фото, надані комплексом

Що відомо про "Деренівську Купіль"?

Курорт розташований в урочищі Деренівка, що на Закарпатті. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який містить 174 окремих номера. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аквазона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, мінігольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин. У січні за наполяганням Періс Хілтон в "Деренівській Купелі" було добудовано вертолітний майданчик, дворівневий паркінг і Пасаж для проведення масштабних культурно-масових заходів.



"Деревенівська Купіль" на Закарпатті / Фото, надані комплексом

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Періс Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.



"Деревенівська Купіль" на Закарпатті / Фото, надані комплексом

Журналісти LifeStyle 24 підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.