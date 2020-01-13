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Названо імена ведучих, які проведуть Золотий глобус 2021

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Тіна Фей та Емі Барнс / NBC

Американський кінематограф не відпочиває і дня, активно працюючи над створенням нових проєктів, а також займаючись організацією престижних заходів. Так, близько тижня тому у Беверлі-Гіллз відбулася церемонія нагородження "Золотий глобус 2020", а в мережі вже з'явилися імена ведучих на премію 2021 року.

Імена ведучих, яким випала честь провести церемонію нагородження "Золотий глобус 2021" з'явилися на сайті видання CNN.

Якщо ви пропустили: Золотий глобус 2020: оголошено список переможців престижної кінопремії

Як зазначається у джерелі, відомі американські комедіантки та акторки Тіна Фей та Емі Барнс повернуться до своїх ролей і проведуть 78-му кінопремію "Золотий глобус".

Раніше відомий дует з'являвся на сцені готелю The Beverly Hilton у 2013, 2014 та 2015 роках. Голлівудські зірки поки що зупинилися на другому місці у рейтингу рекордсменів за кількістю проведення "Золотого глобуса". Їхній вихід у 2021 році стане четвертим. Поки що актрис випереджає лише англійський актор Рікі Джервейс. Він проводив "Золотий глобус" аж п'ять разів.

Рікі Джервейс
Рікі Джервейс / Сity Journal

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Золотий глобус
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