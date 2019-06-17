Стало відомо, яким подарунком Єлизавета ІІ нагородить Меган Маркл у її день народження: деталі

Менше, ніж через два місяці Меган Маркл святкуватиме свій другий день народження у складі королівської сім'ї. Як повідомляють іноземні ЗМІ, на її 38-річчя Єлизавета ІІ готує для неї незвичайний, однак дуже почесний презент.

На сайті британського видання The Mirror повідомляється, що Єлизавета ІІ планує зробити нестандартний подарунок на день народження дружині свого внука.

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У джерелі зазначається, що британська монархиня має намір запропонувати Меган Маркл відвідати разом з нею замок Балморал і там відсвяткувати її 38-річчя. Це насправді особливий подарунок для герцогині Сассекської, адже шотландський палац, у якому Єлизавета ІІ проводить свої канікули, був також улюбленою резиденцією королеви Вікторії. Вона проводила там кінець літа разом зі своєю сім'єю.

Що цікаво, до королівського замку буде запрошений також принц Гаррі і їхній з Меган Маркл син Арчі Харрісон. Також на сайті повідомляється, що Єлизавета ІІ замовила для Меган Маркл спеціальний іменний торт у власного кондитера.