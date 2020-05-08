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Шарліз Терон стала безсмертним воїном у новому фільмі Netflix: захопливі фото

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Фільм Стара Гвардія 2020 з Шарліз Терон: дата виходу, актори, сюжет
Шарліз Терон у фільмі "Стара гвардія" / Netflix

Голлівудська акторка Шарліз Терон не припиняє дивувати своїх прихильників новими роботами. Після кінострічки "Сенсація" про секс-скандали вона постала у захопливому бойовику Netflix "Стара гвардія".

Кінострічку поки готують до прем'єри, яка відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix 10 липня 2020 року. Наразі ж режисерка Джина Прінс-Бітевуд представила перші офіційні кадри бойовика "Стара гвардія" (The Old Guard) та розкрила деталі захопливого сюжету. 

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Фільм створили за мотивами однойменних коміксів Грега Рукі та Леонардо Фернандеза. За сюжетом, група безсмертних воїнів упродовж століть працювали найманцями. Однак головні герої не могли зрозуміти, чому вони не помирають. Свій секрет їм доведеться розгадати, коли впливова компанія розпочне полювання на них. 

Щоб вижити, воїни об'єднались у загін, який очолила відважна Андромаха зі Скіфії. Саме її і зіграла Шарліз Терон. Героїня пережила усі війни людства, тому знає, як діють військові на полі бою. 

Головні ролі у кінострічці виконали актори:

  • Шарліз Терон
  • Чіветель Еджіофор
  • Гаррі Меллінг
  • Маттіас Шонартс
  • Марван Кензарі
  • Наташа Карам

Саме ці голлівудські актори і постали на офіційних кадрах "Старої гвардії", які підкорили мережу. 

Офіційні кадри з фільму "Стара гвардія" / Netflix

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Шарліз Терон Голлівуд Netflix Кіно
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