Стара розважається, – мережа висміяла еротичний танець Ані Лорак

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Ані Лорак
Ані Лорак / Instagram / @anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та виступає в Росії, опублікувала провокативний ролик, який неабияк розбурхав мережу. Зірка показала еротичний танець, що став причиною для насмішок.

Як відомо, Ані Лорак переживає нелегкі часи. Журналісти підловили її чоловіка на зраді та опублікували кадри, на яких він проводить вечір із запальною брюнеткою в Києві. Однак показувати сум артистка не має наміру, тому активно публікує кадри зі свого життя у блозі, демонструючи, що в неї все чудово. 

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Днями на її сторінці з'явився черговий допис, який розбурхав мережу. Ані Лорак у сріблястій сукні з чималим розрізом на нозі звабливо станцювала перед камерою. Співачка покрутила сідницями та намагалась виглядати сексуально. 

Живи тут і зараз. Відчуй музику всередині себе,
– написала Ані Лорак. 

Однак такий танець далеко не всім сподобався. Хейтери вщент розкритикували Ані Лорак за її невдале відео. "Стара розважається", "Що за взуття? Жах! Де стиль, смак?", "Як корова", "П'яна, чи що?", "На сцені начебто нормально рухається, а в житті – печаль", "Музику всередині себе більш граціозно відчувають", "Я думала, це тільки мені здалося, що швабра і то більш пластична. Читаю коментарі і розумію, що мені це не здалось", "А ніжки вже товстуваті", – написали користувачі мережі.

Варто зазначити, що були й такі, хто закидав Ані Лорак компліментами та підтримав її. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?Вкінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Теги: LifeStyle Музика Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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