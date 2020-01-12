Що не можна робити на Старий Новий Рік: корисні поради

В ніч з 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. Цього дня готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними. До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні смаколики. Однак, як і кожне свято, Старий Новий Рік має перелік заборон, яких треба дотримуватися.

Для того, щоб провести увесь рік правильно, варто дотриматися основних правил.

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Що не можна робити в Старий Новий рік в Україні:

1. Цього дня не варто вимовляти слово "тринадцять".

2. Не можна ображатися і бути злопам'ятним.

3. Не можна сваритися та лаятися.

4. У Старий Новий рік не можна давати в борг, інакше весь рік ви будете боржником.

5. Існує традиція, що в перший день Старого Нового Року в будинок першим обов'язково повинен увійти чоловік, тому засівати ходять тільки хлопці.

6. Цього дня не можна бути в темному, старому або брудному одязі.

7. Не виносьте в цей вечір з дому сміття.

На Старий Новий рік за столом прийнято збиратися всією сім’єю. Родичі просять один у одного вибачення за образи і загадують бажання, які обов’язково повинні здійснитися в новому році.

Ніч з 13 на 14 січня вважалася магічною, тому невід'ємною частиною святкування були також ворожіння на Старий Новий рік.