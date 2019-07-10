Старки, ходоки і Кастерлі-Рок: Джордж Мартін розповів, що ми побачимо в приквелі "Гри престолів"

Поки глядачі сумують за завершенням культового серіалу "Гра престолів" каналу HBO, творці нового приквелу підігрівають мережу новими подробицями. Останніми новинами поділився сам Джордж Мартін – автор книг, на основі яких відбулась екранізація серіалу.

5 фактів про новий приквел до "Гри престолів"

1. Американський письменник-фантаст у виданні Entertainment Weekly розповів, що дія нового шоу розгорнеться за 5000 років до подій в "Грі престолів". Це час, коли на території континенту Вестеросу існували 100 королівств, а протистояння між ними були далеко не такими як, в останніх сезонах серіалу.

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2. Що цікаво, у приквелі ми побачимо предків знаменитого дому Старків, але Ланністерів все ж не буде.

Старки обов'язково будуть. Очевидно, що білі ходоки теж. Будуть також страшні вовки і мамонти. Ланністерів ще не було. В Кастерлі-Рок буде жити інша сім'я, в честь якої і названо замок. Імовірно, Кастерлі були обмануті Ланном Розумним, який в підсумку захопив замок і заснував будинок Ланністерів,

– заявив Мартін.

3. Дракони теж не з'являться, втім ми побачимо та дізнаємось справжню історію походження білих ходоків, мамонтів та лютововків.

4. Джордж Мартін зазначив, що у приквелу досі немає назви, хоч раніше творці серіалу думали про варіант "Довга ніч", але він вже використовувався для третього епізоду 8 сезону "Гри престолів".

Хтось запропонував варіант "Найдовша ніч", і це мене теж цілком влаштовує,

– додав письменник.

5. Щодо дати виходу серіалу відомо, що прем'єра повинна відбутися не раніше 2020-го року. Зйомки вже стартували в Північній Ірландії.

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Що таке "Гра престолів"?"Гра престолів" – фентезійний серіал знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.