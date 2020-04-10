Старша донька Олі Полякової курила, а після сварки з мамою втекла з дому

Знаменита українська співачка зізналася, що карантин позначився на її родині конфліктами. Оля Полякова розповіла, що її старша 15-річна донька втекла з дому, а причиною сварки стало те, що зірка знайшла у Марії цигарки.

Впродовж карантину Оля Полякова вирішила не витрачати час даремно та запустила власне інстаграм-шоу. Днями вона в прямому ефірі зіграла з російською співачкою Анною Сєдоковою у "Правду чи дію" та поспілкувалася стосовно виховання дітей.

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Українська виконавиця зізналася, що їй досить складно впоратися з двома доньками під час ізоляції. Дівчата влаштовують їй скандали та протести, а сама Полякова відчуває себе поганою матір'ю. "Коли я залишилася вдома з дітьми, я зрозуміла, що я не вмію з ними спілкуватися. 24 години на добу займатися дітьми і якось їх розважати – це складно".

Співачка вирішила розповісти про інцидент, який днями відбувся у її родині з старшою донькою Машею. Полякова зізналася, що знайшла у неї цигарки, чим була не на жарт шокована. Матуся пожартувала, що її донька кинула палити, а вона почала. Проте після сімейної сварки Марія вирішила проявити свій непокірний характер та навіть втекла з дому.

Вона зачинилася нагорі, бо вчора втекла з дому на квадроциклі кудись за три кілометри і обізвала маму поганим словом. Тому я забрала у неї всі гаджети і закрила її в кімнаті. І вона там сидить, покарана,

– розповіла Полякова.

Оля Полякова та Анна Сєдокова грають у "Правду чи дію": дивіться відео онлайн