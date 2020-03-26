Старший син Анджеліни Джолі повернувся до США через коронавірус

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі самоізолювалась з дітьми на час карантину. До її маєтку в США повернувся і старший син Меддокс, який навчається у Південній Кореї.

Про це повідомляє американське видання People. За даними журналістів, через пандемію коронавірусу усі навчальні заклади Сеулу закрили, тому 18-річному Меддоксу довелось покинути країну та повернутись до зіркової матусі.

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Однак хлопець вирішив не гаяти часу даремно. У час карантину син Анджеліни Джолі не тільки проводить час з родичами, але й вивчає корейську та російську мови. Водночас інсайдери стверджують, що нащадки голлівудської акторки в захваті від того, що Меддокс повернувся до США: всі вони більше почали спілкуватись та намагаються не нудьгувати на самоізоляції.



Діти Анджеліни Джолі / Getty Images

Окрім цього, Анджеліна Джолі не стояла осторонь пандемії коронавірусу. Вона пожертвувала мільйон доларів у фонд, який допомагає малозабезпеченим родинам. Також акторка продовжує фінансувати школи в Камбоджі, Афганістані, Кенії та Намібії. Анджеліна Джолі внесла чергову суму, аби діти продовжували дистанційно навчатись та отримували харчі під час пандемії коронавірусу.

"На цьому тижні мільйони дітей залишилися вдома через коронавірус. Але благополуччя багатьох з них залежать від безкоштовного харчування, яке вони отримували в школі. Тільки в Америці число сімей, які потребують такої допомоги, складає понад 22 мільйонів. І фонд No Kid Hungry намагатиметься, щоб якомога більше дітей отримали матеріальну підтримку", – заявила вона.