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Стас Михайлов зізнався, що хворів на коронавірус

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Стас Михайлов / Instagram / @stas_mihailoff

Заслужений артист Росії Стас Михайлов мав двостороннє запалення легень. Тепер співак зізнався, що насправді хворів коронавірусом. Тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Щодня у світі підтверджують десятки тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Тисячі людей не можуть впоратися з недугою і помирають. Проте для того, щоб виявити вірус та швидко подолати його, необхідно при перших симптомах звертатися до лікаря. Про це наголосив Стас Михайлов на особистій сторінці в інстаграмі, де розповів про те, як йому вдалося одужати від COVID-19.

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50-річний виконавець повідомив, що пневмонія, на яку він хворів, виявилася коронавірусом. У публікації артист подякував прихильникам за хвилювання і зазначив, що йому надсилають багато повідомлень про те, що люди вчасно звертаються до лікарів з пневмонією, а у них діагностують COVID-19. 

Ви повинні розуміти, що вчасне звертання до медиків і шанобливе ставлення до себе та оточуючих дасть хороший результат. Самоізоляція – це найкращий спосіб зберегти здоров'я та життя!
– написав Стас. 

Співак закликав шанувальників до відповідальності та розуміння того, що необхідно думати не лише про себе, а й про тих, хто поруч. 

Додамо, станом на 13 квітня в Росії підтвердили 18 328 випадків зараження коронавірусом, серед яких 148 летальних. Вдалося одужати 1 470 особам. Загало у світі за час пандемії коронавірусу зафіксували 1 792 782 хворих. 109 785 людей померли, 411 515 – одужали. 

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії LifeStyle
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