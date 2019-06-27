Стаціонар і операція, – Сергій Притула розповів про деталі лікування травми ноги

Український шоумен нещодавно поділився знімком, де сидів на високому кріслі з ногою у гіпсі. Тепер Сергій Притула поділився деякими подробицями складної травми, проте все ж залишився "на позитиві".

Що насправді сталось з Сергієм – ведучий вирішив не розповідати. Але через кілька днів після першого фото він зізнався на своїй сторінці у Facebook, що "з усіх варіантів такої травми він обрав найскладнішу". Скоріш за все, йдеться про важку форму перелому ноги.

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Ще встиг дати пару інтерв’ю, прийняти трохи гостей і знятись у партійному рекламному ролику. Далі насварили і все заборонили. Лікарі сказали, що я – чемпіон! З-поміж усіх варіантів такої травми я обрав найскладнішу. Я сказав, що завжди прагну до максимуму,

– пожартував над собою Сергій Притула.



Перше фото Сергія Притули з гіпсом на лівій нозі / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Чоловік додав, що його деякий час не буде в Києві, тому що матиме операцію та лежатиме в стаціонарі.

"Але постараюсь бути активним у мережі. А коли повернусь, то і по ток-шоу. Зрештою, нога – це не голова і не руки! Бережіть себе і будьте здорові!" – додав ведучий.