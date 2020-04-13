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Статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро підсвітили на знак подяки лікарям: вражаючі кадри

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Христа-Спасителя підсвітили на знак подяки лікарям / Фото з відкритих джерел

Нині медики усього світу перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. У цей час для них як ніколи важливо чути слова вдячності та підтримки за тисячі врятованих життів. Так, символ Ріо-де-Жанейро статую Христа-Спасителя "одягл" в костюм лікаря.

Сьогодні на підтримку боротьби з коронавірусом виступають не лише імениті зірки та впливові представники індустрії шоу-бізнесу, а навіть найвеличніші культурні пам'ятки. З дня у день зростає кількість інфікованих на COVID-19, а лікарі невтомно віддають свої сили на порятунок пацієнтів. 

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Незважаючи на те, що мільйони людей по всьому світу щодня висловлюють глибоку вдячність працівникам сфери охорони здоров'я, свою подяку людство вирішило візуалізувати. Якщо раніше про жертовність медиків нагадувала Ейфелева вежа словом "Дякую", то на католицький Великдень вся увагу була прикута до статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. 

Найвідомішу пам'ятку Бразилії одягли у костюм лікаря на честь подяки усім, хто бореться з пандемією коронавірусу у всьому світі. Крім того, на монументі з'явилися написи "Дякуємо" та "Залишайтеся вдома". Так, автори ілюмінацій не лише віддячили медикам, а й нагадали про необхідність самоізоляції. 

Нагадаємо, що у Бразилії кількість хворих на коронавірус перетнула позначку в 22 тисячі. Серед інфікованих 1 230 жертв. 


Що робити, коли повернулися з вулиці: правила / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини LifeStyle Бразилія Новини культури
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