Статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро підсвітили на знак подяки лікарям: вражаючі кадри

Нині медики усього світу перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. У цей час для них як ніколи важливо чути слова вдячності та підтримки за тисячі врятованих життів. Так, символ Ріо-де-Жанейро статую Христа-Спасителя "одягл" в костюм лікаря.

Сьогодні на підтримку боротьби з коронавірусом виступають не лише імениті зірки та впливові представники індустрії шоу-бізнесу, а навіть найвеличніші культурні пам'ятки. З дня у день зростає кількість інфікованих на COVID-19, а лікарі невтомно віддають свої сили на порятунок пацієнтів.

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Незважаючи на те, що мільйони людей по всьому світу щодня висловлюють глибоку вдячність працівникам сфери охорони здоров'я, свою подяку людство вирішило візуалізувати. Якщо раніше про жертовність медиків нагадувала Ейфелева вежа словом "Дякую", то на католицький Великдень вся увагу була прикута до статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

Найвідомішу пам'ятку Бразилії одягли у костюм лікаря на честь подяки усім, хто бореться з пандемією коронавірусу у всьому світі. Крім того, на монументі з'явилися написи "Дякуємо" та "Залишайтеся вдома". Так, автори ілюмінацій не лише віддячили медикам, а й нагадали про необхідність самоізоляції.

Rio de Janeiro's statue of Christ the Redeemer is lit up on Easter Sunday with images of medical workers in honour of all those fighting the COVID-19 pandemic around the world



Carl De Souza pic.twitter.com/ENb9IsKVvX — AFP news agency (@AFP) April 13, 2020

Нагадаємо, що у Бразилії кількість хворих на коронавірус перетнула позначку в 22 тисячі. Серед інфікованих 1 230 жертв.



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