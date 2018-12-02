Ставка на червоний: Розі Хантінгтон-Уайтлі одягнула костюм Вікторії Бекхем на лекцію в Лондоні

Відома англійська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі відвідала світський захід у Лондоні у яскравому вбранні, яке створила її співвітчизниця. Червоний костюм з нової колекції Вікторії Бекхем підкреслив стрункі ніжки Розі.

У Лондоні пройшов міні-фестиваль, який організували видавці британського глянцю Elle. На заході, який тривав з 3 листопада до 2 грудня, відвідувачі мали змогу послухати спікерів з різних сфер діяльності.

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Світський захід відбувався в одній з найпопулярніших галерей у Лондоні – Саатчі. На нього запрошували популярних зірок та справжніх експертів у своїй галузі. На закритті паблік-току слухачі мали змогу послухати Розі Хантінгтон-Уайтлі. Модель ділилась із присутніми своїми міркуваннями щодо індустрії краси та розповіла про свій б'юті-проект.

Для офіційної зустрічі із шанувальниками молода мама вибрала стриманий костюм, зробивши акцент на яскравому кольорі вбрання. Розі одягнула червоні штани, які підкреслили стрункі ніжки "ангела" Victoria’s Secret, на тон темніший піджак і білу футболку. Образ коханої Джейсона Стетхема був з нової колекції англійської модельєрки Вікторії Бекхем Літо 2019. Модель доповнила образ масивними сережками та босоніжками на підборах.



Розі Хантінгтон-Уайтлі в Лондоні / Instagram / @elleuk



Розі Хантінгтон-Уайтлі в костюмі Вікторії Бекхем / Instagram / @rosiehw



