Ставка на неон: Ельза Госк показує, як носити тренди весни-2019

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Ельза Госк
Ельза Госк / Getty Images

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret, попри струнку фігуру та неперевершені дефіле у купальниках, також славиться почуттям стилю та ефектними виходами. Один з них Ельза Госк продемонструвала днями у Нью-Йорку.

Напередодні ми поділилися з вами новим трендом, який намагаються започаткувати "ангели" Victoria's Secret, а тепер одна з них показує як правильно носити один з найактуальніших кольорів цієї весни.

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Якщо минулого сезону всі робили ставки на пастельні відтінки, то весною обов'язково треба оживити свій гардероб. 30-річна Ельза Госк засвітилася на вулицях Нью-Йорка у неоново-салатовій футболці. На низ вона обрала одягнути вкорочені широкі джинси, а від палючого сонця прикрила голову білим капелюхом. На руки модель накинула спортивну куртку синього та зеленого відтінків, а взула трендові кросівки від Balenciaga.

Ельза Госк
Ельза Госк / Getty Images

Ельза Госк
Ельза Госк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ельза Госк Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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