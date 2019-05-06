Ставка на неон: Ельза Госк показує, як носити тренди весни-2019

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret, попри струнку фігуру та неперевершені дефіле у купальниках, також славиться почуттям стилю та ефектними виходами. Один з них Ельза Госк продемонструвала днями у Нью-Йорку.

Напередодні ми поділилися з вами новим трендом, який намагаються започаткувати "ангели" Victoria's Secret, а тепер одна з них показує як правильно носити один з найактуальніших кольорів цієї весни.

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Якщо минулого сезону всі робили ставки на пастельні відтінки, то весною обов'язково треба оживити свій гардероб. 30-річна Ельза Госк засвітилася на вулицях Нью-Йорка у неоново-салатовій футболці. На низ вона обрала одягнути вкорочені широкі джинси, а від палючого сонця прикрила голову білим капелюхом. На руки модель накинула спортивну куртку синього та зеленого відтінків, а взула трендові кросівки від Balenciaga.



Ельза Госк / Getty Images



Ельза Госк / Getty Images