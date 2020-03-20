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Стелла Максвелл показала, як оберігає себе від коронавірусу на прогулянці з собакою

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Стелла Максвелл / Instagram / @stellamaxwell

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret старається дотримуватись усіх правил безпеки під час пандемії коронавірусу. Відтак навіть на прогулянку зі своїм домашнім улюбленцем вона не виходить без маски.

У своєму інстаграмі зірка залишила фотографію та мотивуючий підпис, у якому закликала усіх берегти себе та слідувати найпростішим рекомендаціям гігієни.

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Привіт, батьки чотирилапих, ми знаємо, що ходити пішки потрібно, тому ми закликаємо всіх робити це безпечно і практикувати соціальне дистанціювання,
– йдеться у підписі 29-річної моделі.

Окрім захисної маски, Стелла одягнула для прогулянки зручні джинси, кофту, довге пальто в клітинку та чорні черевики. На фотографіях зі стильним образом зірка ще й продемонструвала відмінну розтяжку ніг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stella! (@stellamaxwell)

 

Варто додати, що у світі, станом на 20 березня, зафіксовано 245 484 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 10 031 – завершилися летально. Одужало вже понад 86 тисяч людей. Зокрема у США затверджено 14 433 випадки зараження коронавірусом, з яких 125 одужало, та 218 смертельних випадків. У ВООЗ рекомендують на час пандемії коронавірусу самоізолюватися вдома та частіше мити руки і дезінфікувати речі та приміщення.

коронавірус
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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Мода
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