Стелла Максвелл засвітила оголені груди у звабливій білизні: відео

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Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / www.gettyimages.com

29-річна топ-модель та "ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл вражає сміливістю у спокусливих фотосесіях. Новозеландська модель вкотре продемонструвала відвертий образ підписникам у соціальних мережах.

Стелла Максвелл , яка з 2015 року носить звання "ангела" Victoria's Secret, опублікувала гаряче відео на своїй сторінці в інстаграмі. На ролику модель позує в прозорому еротичному боді з розрізами для грудей.

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Інтимні місця 29-річна дівчина прикрила руками. Протягом трьох днів публікація назбирала понад 570 тисяч переглядів і тисячу коментарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stella! (@stellamaxwell)

 

Згодом супермодель повідомила про те, що прикрасила обкладинку італійського глянцевого журналу Elle. В одному з образів Стелла вкотре продемонструвала свою сексуальність.

Стилісти одягнули Максвелл у чорно-білий костюм від Chanel на голе тіло. Декольте також підкреслив бант на шиї зірки. Автором світлин став фотограф Жіль Бенсімон. 

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл / Elle Italia / Instagram / @stellamaxwell

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
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