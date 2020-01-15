24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Що відомо про голлівудського актора Стена Кірша: фільмографія

265 Читать новость на русском
Стен Кірш помер / Фото з відкритих джерел

11 січня у США покінчив життя самогубством голлівудський актор Стен Кірш, який став популярним завдяки серіалу "Горець" та "Друзі". Що про нього відомо ще та у яких фільмах він знімався – читайте далі.

Стен Кірш народився 15 липня 1968 року в Нью-Йорку. Вперше він з'явився в кіно, коли йому було чотири роки.

Читайте також: Помер Стен Кірш – відомий актор серіалу "Горець" і "Друзі": причина смерті

У 2008 році Стен Кірш заснував власну акторську студію Stan Kirsch Studios, в якій виступав у якості режисера та продюсера. Фільмографія актора налічує понад 20 фільмів та серіалів.

Стен Кірш
Молодий Стен Кірш

Фільмографія актора: найвідоміші фільми

  • "Центральна лікарня" – 1963
  • "Горець" – 1992
  • "Військові слідчі" – 1995
  • "Домашня пісня" – 1996
  • "Вогняний шторм" – 1999
  • "Акула у пляшці" – 2000
  • "Пила. Відродження" – 2005
  • "Врятовані з глибини" – 2005
За кнопкодавство буде кримінальна відповідальність: опубліковано закон
сьогодні
5111
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:49 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 74589
14 січня 13:49 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 6059
13 січня 14:45 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 20278
13 січня 13:22 Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні
Олена Булан 15413
13 січня 12:42 Від моделей до співачок: найгучніші романи актора Орландо Блума
Юлія Михайлова 2255
Новини
Більше новин
Залиште відгук