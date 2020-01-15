Що відомо про голлівудського актора Стена Кірша: фільмографія
11 січня у США покінчив життя самогубством голлівудський актор Стен Кірш, який став популярним завдяки серіалу "Горець" та "Друзі". Що про нього відомо ще та у яких фільмах він знімався – читайте далі.
Стен Кірш народився 15 липня 1968 року в Нью-Йорку. Вперше він з'явився в кіно, коли йому було чотири роки.
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У 2008 році Стен Кірш заснував власну акторську студію Stan Kirsch Studios, в якій виступав у якості режисера та продюсера. Фільмографія актора налічує понад 20 фільмів та серіалів.
Молодий Стен Кірш
Фільмографія актора: найвідоміші фільми
- "Центральна лікарня" – 1963
- "Горець" – 1992
- "Військові слідчі" – 1995
- "Домашня пісня" – 1996
- "Вогняний шторм" – 1999
- "Акула у пляшці" – 2000
- "Пила. Відродження" – 2005
- "Врятовані з глибини" – 2005
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