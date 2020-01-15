Що відомо про голлівудського актора Стена Кірша: фільмографія

11 січня у США покінчив життя самогубством голлівудський актор Стен Кірш, який став популярним завдяки серіалу "Горець" та "Друзі". Що про нього відомо ще та у яких фільмах він знімався – читайте далі.

Стен Кірш народився 15 липня 1968 року в Нью-Йорку. Вперше він з'явився в кіно, коли йому було чотири роки.

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У 2008 році Стен Кірш заснував власну акторську студію Stan Kirsch Studios, в якій виступав у якості режисера та продюсера. Фільмографія актора налічує понад 20 фільмів та серіалів.



Молодий Стен Кірш

Фільмографія актора: найвідоміші фільми