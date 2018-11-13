12 листопада помер Стен Лі – легендарний художник та екс-президент компанії Marvel Comics. На його коміксах виросло не одне покоління фанатів, а фільми за мотивами його історій та малюнків збирають найбільші касові збори в світі.

В покійного 95-річного Стена Лі була неймовірно багата творча кар’єра, якою захоплюється весь Голлівуд. Представники кіноіндустрії часто називали його "батьком", а згорьовані фанати не можуть повірити, що не побачать у нових кінострічках Marvel Studios його камео-ролі.

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Так, незважаючи на свій літній вік та проблеми зі здоров’ям, від яких Стен Лі потерпав в останні роки, він продовжував брати участь у всіх фільмах про супергероїв, виконуючи незначні, але притаманні йому ролі чи то бібліотекаря, чи перехожого пенсіонера, чи роль самого себе. Це була така собі особливість і примха талановитого митця, який бажав з’являтись у кінострічках, створених на основі його коміксів.



В мережі з'явився комікс після новин про смерть Стена Лі: "Прощай, Стен Лі"

Пропонуємо дізнатись детальніше, у яких фільмах Всесвіту Marvel та які ролі виконував культовий Стен Лі впродовж своєї кар’єри. До переліку взято лише декілька кінокартин з початку 2000-х, а загалом він почав з'являтись у камео (епізодичні ролі) з 1980-х років.

Список фільмів зі Стеном Лі студії Marvel

"Залізна людина" 2008

У фільмі про мільярдера Тоні Старка, який згодом став супергероєм "Залізною людиною", роль якого виконав знаменитий актор Роберт Дауні-молодший, Стен Лі виконав одну зі своїх перших камео-ролей у сучасній інтерпритації Всесвіту Marvel. Тут він зіграв роль редактора журналу Playboy Х'ю Хефнера на одній з вечірок, де побував Тон Старк.



Стен Лі в ролі Х'ю Хефнера у "Залізній людині" 2008

Дивитись трейлер фільму "Залізна людина" 2008:

"Тор" 2011

В історії про могутнього воїна з Асгарду Тора роль виконав харизматичний актор Кріс Хемсворт. Однак Стену Лі теж дісталась камео-роль – художник виконав роль водія пікапу.



Стен Лі в ролі водія у "Торі" 2011

Дивитись трейлер фільму "Тор" 2011:

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"Перший месник" 2011

Історія про здобуття супергеройських властивостей Капітана Америки, роль якого виконав свого часу Кріс Еванс, вразила весь світ. Стен Лі у свою чергу виконав епізодичну роль генерала в лавах армії США.



Стен Лі в ролі генерала у "Першому меснику" 2011

Дивитись трейлер фільму "Перший месник" 2011:

"Вартові галактики" 2014

Історія про компанію друзів різної раси, що подорожують космосом, вже отримала своє продовження у другій частині у 2014 році і її планують продовжити вже у третій стрічці. В оригінальній кінокартині Стен Лі виконав роль ксандаріанського ловеласа.



Стен Лі в ролі ловеласа у "Вартових галактики" 2011

Дивитись трейлер фільму "Вартові галактики" 2014:

"Людина-мураха" 2015

Кінострічка про нового супергероя Людину-мураху, роль якого виконав Пол Радд, також мала чималий успіх в кінематографі. Легендарний Стен Лі став барменом в черговому камео.



Стен Лі в ролі бармена у "Людині-мурасі" 2015

Дивитись трейлер фільму "Людина-мураха" 2015:

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"Чорна Пантера" 2018

Фільм, який зірвав усі касові збори цього року і лідирує серед найпопулярніших фільмів року, розповідає про таємничу країну Ваканду зі своїм королем-супергероєм Чорною Пантерою. У вражаючій кінострічці Стен Лі виконав роль одного з начальників в південно-корейському казино.



Стен Лі в ролі керівника казино у "Чорній Пантері" 2018

Дивитись трейлер фільму "Чорна Пантера" 2018: