Стежками принцеси Діани: герцоги Кембриджські зустрілись з жителями Гімалаїв

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Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані / Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже як третій день перебувають з офіційним візитом в Пакистані. 16 жовтня вони вирушили на вертольоті в гори Гіндукуш, де мали змогу поспілкуватися з жителями Гімалаїв.

Після зустрічі з місцевим населенням на кордоні Афганістану подружжя вирушило у гори. Саме там 28 років тому побувала і матір принца Вільяма з офіційним візитом – принцеса Діана. З нагоди такої пам’ятної події подружжю вручили книгу зі спогадами.

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Що цікаво, для зустрічі Кейт Міддлтон не змінювала образ і відправилась у передгір’я Гімалаїв в довгій спідниці сіро-коричневого кольору, темній сорочці і шкіряній жилетці. Її образ доповнили улюблені осінні черевики на плоскій підошві, в яких вона неодноразово з’являлась на публіці та головний убір з яскравим пір'ям.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані / Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані / Getty Images

Принц Вільям теж не змінював look та підтримав свою дружину, одягнувши на голову білий берет з пір’ям, який колись теж одягала на голову леді Ді.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані / Getty Images

принцеса діана
Принцеса Діана у Пакистані / Архівне фото
 

Герцоги також відвідали льодовик Chiatibo в Національному парку Брогіль, який розтанув через глобальне потепління.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Герцоги Кембриджські в Пакистані / Getty Images

Що відомо про турне Вільяма і Кейт?Це анонсована поїздка герцогів Кембриджських до Пакистану. Триватиме турне до 18 жовтня. Подорож принца Вільяма та Кейт Міддлтон стала однією з найнебезпечніших. Через загрозу терактів у країні охорону королівського подружжя суттєво посилили. Наразі герцогів Кембриджських охороняють 1000 правоохоронців.

Відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запланували чимало зустрічей у Пакистані, на яких обговорять важливі соціальні та гуманітарні теми. У рамках турне вони зустрінуться з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Пакистан Мода Принц Вільям
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