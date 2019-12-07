Стихія та пристрасть: нова зйомка супермоделі Алессандри Амбросіо

38-річна бразилійка знялася для глянцю Harper's Bazaar Arabia. У розкішних образах вона позувала у воді на узбережжі Перської затоки в Абу-Дабі. Вона обожнює відкривати для себе красу підводного світу і позувала пере об'єктивами як справжня русалка. Проте зйомка несе екологічний меседж і покликана до захисту водних ресурсів планети.

Алессандра Амбросіо часто стає обчличчям найвідоміших видань та найбільш прибуткових брендів. Проте "ангелові" Victoria's Secret вдається поєднувати напружений модельний графік з вихованням двох дітей та активно виступати на захист навколишнього середовища.

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Для грудневої обкладинки Harper's Bazaar Arabia знаменитість приміряла кілька різнопланових образів і навіть занурилася під воду.

Якщо кожен зробить хоч трохи, ми можемо пройти довгий шлях разом. Якщо ми почнемо захищати планету, будемо ощадливішими та почнемо повторно використовувати всі наявні ресурси, ми зможемо залишити кращу планету після себе для наших дітей,

– закликала модель.

Алессандра Амбросіо минулого року долучилася до ініціативи TOGETHERBAND, що прагне реалізувати 17 глобальних цілей: від подолання голоду та бідності до розробки мережі океанічного життя і збереження підводного світу. Вона зізналася, що її любов до морських глибин розпочалася у юному віці на півдні рідної Бразилії.

Я завжди піклувалася про океан. У дитинстві я хотіла бути морським біологом і дуже любила плавати. Я завжди проводила час із сім'єю та всі свої канікули на пляжі,

– розповіла красуня.



Алессандра Амбросіо / Harper's Bazaar Arabia

Алессандра Амбросіо вважає, що урядові та всім великам корпораціям час оговтатися від сліпоти та байдужості у ставленні до екологічних проблем. Вона закликає всіх благословити природу і припинити ставитися до неї, як до належного та незмінного надбання. Саме вона робить життя людей прекрасним та комфортним, взамін потребуючи так мало.

Зараз шлях всього сміття закінчується в океані. Незабаром наші діти купатимуться в морі з пластику. Вони не будуть насолоджуватися тим, чим могли насолоджуватися ми. Це меседж, який я намагаюся висловити. Люди повинні розуміти, що це не жарт. Через нас знищена ціла екосистема,

– пояснила знаменитість.