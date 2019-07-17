Стиль Ангели Меркель: мінімалізм і простота

Канцлер Німеччини сьогодні святкує свої 65 років. Ангела Меркель відома на міжнародному рівні як одна з найпотужніших жінок у світі. І як політик з холодним серцем і розважливим розумом, вона вибирає відповідні вбрання.

Вона є першою і поки що єдиною жінкою на посту канцлера в історії Німеччини. У 2000 році очолила Християнсько-демократичний союз, ставши першою жінкою-лідером німецької партії. За здатність уникати конфліктів Меркель називають "тефлоновою леді". А самі німці називають канцлера "матусею". У 2018 році очолила рейтинг найвпливовіших жінок Forbes.

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LifeStyle 24 пропонує дізнатися про особливості її cтилю.

Костюм

Її стиль можна назвати прагматичним і спокійним. Бувало, що її критикували і висміювали за відсутність інтересу до моди. Однак саме у цьому її унікальність. ЇЇ стиль допомагає вирізнятися з-поміж інших.



Селфі із канцлером Німеччини / The National

Гардероб Ангели Меркель є яскравим прикладом стилю "power dressing" – стиль "сильних жінок" або "стиль, щоб керувати". Його, як правило, вибирають жінки, які претендують на "чоловічу" посаду. "Power dressing" слабо асоціюється з жіночністю, і нібито спростовує слабкість жінок-політиків.

Улюблений одяг канцлера – брючні костюми з однобортними, трохи подовженим жакетами. Це вбрання стало її візитною карткою. У більшості випадків надає перевагу трикнопковим піджакам і брюкам, які за кольором відрізняються від верху. Старається уникати одноманітності та сірості у своєму гардеробі, регулярно одягає жакети найрізноманітніших відтінків. Однак демонструє свою силу у контролі за кольором.



Стиль Ангели Меркель / Tatler

Жакети для Меркель шиє особистий модельєр Беттіна Шенеб'є, яка щорічно поповнює палітру канцлера новими екземплярами.

Здається, що "залізна леді" вірна лише діловому дрес-коду. Однак, на випадок урочистостих подій, особливо важливих прийомів і походів в оперу, для неї зшито кілька ідентичних ансамблів зі спідницею до підлоги.

Цікавим є те, що у 2009 році компанія "Mattel" навіть випустила ляльку Барбі з короткими рудим волоссям і в брючному костюмі. А голландський дизайнер Норте ван Екель з фотографій Меркель із публічних заходів склав фотоколаж, розклавши її піджаки за колірною гамою. Їх виявилося понад 90 і всі вони різних відтінків. У колажі образи канцлера Німеччини розкладені "по теплоті кольору", як в поліграфічному віялі фарб "Pantone". Згодом, вони отримало назву "Пантон Меркель".



Фотоколаж із піджаків Ангели Меркель / Pinterest

Сукня

За всю свою тривалу політичну кар'єру Ангела Меркель одягала сукні всього декілька разів. У 2008 році, під час відкриття Опери в Осло, канцлер Німеччини просто шокувала всіх, коли з'явилася у сміливому платті з дуже глибоким декольте.



Ангела Меркель у сміливій сукні / BBC

Макіяж і зачіска

Ангелу Меркель можна побачити з легким макіяжем: помада натурального відтінку, пудра, прозорі тіні і кілька штрихів туші. На важливих прийомах її супроводжує візажист Петра Келлер. За зачіскою стежить особистий перукар Удо Вальц.

Деталі гардеробу

Канцлер не носить ні сережок, ані кілець. З усіх аксесуарів воліє одягати намиста з натурального каменю і годинник.

Одного разу на одному з німецьких телеканалів розгорілася суперечка, який же бренд прикрашає зап'ясті канцлера. Експерти спочатку припустили, що це "Jaeger-LeCoultre Reverso". Проте виявилося, що смаки політика набагато скромніші. Її руку прикрашає годинник марки "Boccia" вартістю всього 89 євро.



Годинник "Boccia" за 89 євро / Bornrich

Меркель подобається зручність. Якщо взуття, то на підборах або танкетці не більше 5 см. Якщо сумка, то така, щоб вмістилися документи і планшет.

Автор: Ірина Ковальчук