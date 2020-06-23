США посідають перше місце за захворюваністю на коронавірус. Тому американці намагаються виходити на вулиці в захисних масках, або ж використовують хустинки як акторка Сара Джессіка Паркер. У мережі вже фантазують, що саме так могла б виглядати героїня "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Новий вихід Сари Джессіки Паркер

Після виходу серіалу "Секс і місто" найбільшу популярність отримала Сара Джессіка Паркер, стиль якої дуже нагадував її героїню – журналістку Керрі Бредшоу. Останні фото, які папараці зробили біля будинку зірки, це вкотре довели. Знімки одразу ж поширили користувачі інстаграму.

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Для буденного виходу Сара Джессіка Паркер обрала білосніжну сукню та синю кофтинку. Акторка не відмовилась від елегантного взуття: вона красувалась у чорних босоніжках на дерев'яних підборах. Та яскравим акцентом стала хустинка, яку Сара Джессіка Паркер одягнула замість захисної маски, і сонцезахисні окуляри.

У мережі одразу ж припустили, що саме так виглядала б Керрі Бредшоу. Вона, як і Сара Джессіка Паркер, закупила б різнокольорові хустки, які пасували до її вбрання.

Хто така Керрі Бредшоу

Керрі Бредшоу – це вигаданий персонаж, який з'явився у серіалі "Секс і місто". Прообразом красуні стала журналістка Кендіс Бушнелл, яка, як і героїня стрічки, писала статті для The New York Observer.

За сюжетом, Керрі ледь не щодня зустрічається зі своїми трьома подругами, з якими залюбки ділиться любовними перипетіями. Від Міранди, Саманти і Шарлотти вона теж дізнається про стосунки, що яскраво висвітлює у своїй колонці. Та особливо полюбилась героїня завдяки своєму стилю. Акторка Сара Джессіка Паркер щоразу поставала на екрані у витончених та розкішних вбраннях, які одразу ж повторювали прихильники стрічки.

У гардеробі героїні "Секс і місто" було місце і для білих суконь. В одній із серій вона одягнула літнє вбрання, яке користувачам мережі нагадало образ Сари Джессіки Паркер. Однак варто зазначити, що акторка обирає більш скромні вбрання, аніж її героїня в серіалі.



Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / Фото Pinterest