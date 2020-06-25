Популярна українська акторка і ведуча Даша Трегубова полюбляє влаштовувати стильні зйомки. Результатами вона завжди ділиться з прихильниками у мережі. 25 червня у блозі акторки з'явились спекотні чорно-білі знімки.

Перед камерою запальна Даша Трегубова постала у чорній сукні від дизайнера Андре Тана, яка підкреслила її струнку фігуру і пишний бюст. Образ акторка доповнила подовженим піджаком і масивними прикрасами. А от головним акцентом стала червона помада, яка єдиною була в кольорі на кадрах.

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Відомо, що автором фотосесії виступила Анастасія Водченко, яку з легкістю можна назвати майстром еротичних знімків. Вона вирішила проекспериментувати і зробити фото Даші Трегубової у стилі фільму "Місто гріхів". І результат справді вразив мережу.



Даша Трегубова у стилі "Міста гріхів" / Фото Instagram / @dasha.tregubova



​Акторка Даша Трегубова у сукні Андре Тана / Фото Instagram / @dasha.tregubova



Нові знімки акторки Даші Трегубової / Фото Instagram / @dasha.tregubova



Даша Трегубова у новій зйомці / Фото Instagram / @dasha.tregubova

Що відомо про фільм "Місто гріхів"

"Місто гріхів" – це знаменитий трилер, який створили у чорно-білих тонах з додаванням жовтого і червоного кольорів. Стрічка вийшла на екран у квітні 2005 року та досі вражає сюжетом і майстерністю режисера Френка Міллера.

Фільм розповідає глядачам про вигадане місто Сін-Сіті, яке потопає у злочинності. Ним керують політики, які ділять владу з мафіозі, а поліція наскрізь корумпована. Окрім цього, у Місті гріхів процвітає квартал публічних будинків. Стрічка розділена на три частини та розказує про Марва, Джона Гартіґана та Дуайта Маккарті, які прагнуть помсти.

Головні ролі у "Місто гріхів" отримали: Брюс Вілліс, Міккі Рурк, Клайв Оуен, Джессіка Альба, Марія Белло, Брітані Мерфі, Елайджа Вуд.

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