У стилі сексуальної Мерилін Монро: які зірки приміряли гарячі образи кінодіви
Щороку 1 червня весь світ згадує легендарну білявку, яка зуміла закохати у себе мільйони людей – Мерилін Монро. Саме в цей день кінодіва святкувала б день народження. Не оминули увагою дату і журналісти LifeStyle 24, які знайшли зірок, які залюбки перевтілились у знамениту Мерилін Монро.
Мерилін Монро померла ще у 1962 році, однак навіть після десятиліть вона не втрачає статусу секс-символу Голлівуду та надихає мільйони красунь. Зірки залюбки приміряють звабливі образи у стилі кінодіви. Хто ж наважився перевтілитись у легендарну Мерилін – дивіться у добірці.
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Мішель Вільямс
Голлівудська красуня Мішель Вільямс не тільки вразила схожістю з Мерилін Монро, але й зіграла її у кінострічці "7 днів і ночей з Мерилін". Фільм вийшов на великий екран у 2012 році та підкорив глядачів історією кінодіви.
Дивіться трейлер до фільму "7 днів і ночей з Мерилін": відео
Автори проєкту хотіли показати життя Мерилін Монро на піку її популярності. За сюжетом, акторка приїжджає у Лондон для зйомок фільму та співпрацює з наполегливим фотографом Коліном Кларком, який зробив чимало знімків кінодіви. І з ним Мерилін не доводилось ані нудьгувати, ані приховувати свою сексуальність.
Мішель Вільямс у ролі Мерилін Монро / Фото The Hollywood Reporter
Кім Кардашян
Не упустила нагоду приміряти сексуальний образ знаменита американка Кім Кардашян. Зірка знялась для журналу Vogue у 2015 році, повторивши образ кінодіви.
Кім Кардашян в образі Мерилін Монро / Фото Vogue
Сексуальна Кім Кардашян / Фото Vogue
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Кайлі Дженнер та Вінні Гарлоу
Не менш спекотними в образі Мерилін Монро були знамениті мільйонерки та моделі Кайлі Дженнер і Вінні Гарлоу. Вони до найдрібніших деталей скопіювали образи кумирки з мюзиклу 1953 року "Джентльмени віддають перевагу білявкам".
Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро / Фото Instagram / @kyliejenner
Вінні Гарлоу повторила образ Мерилін Монро / Фото Instagram / @winnieharlow
Мілла Йовович
У сексуальній фотосесії знялась і Мілла Йовович. Щоб перевтілитись у Мерилін Монро, акторка приміряла перуку та звабливі вбрання. Зйомка пройшла у 2012 році та підкорила мережу.
Мілла Йовович / Фото Avon
DJ Nana
Приміряла образ Мерилін і українська артистка Анастасія Кумейко, більш відома як DJ Nana. Співачка зізналась, що перефарбувала волосся в білявий колір та не втрималась від такої чорно-білої зйомки. Однак довго вдавати Мерилін Монро вона не стала: вже наступного дня співачка знов стала брюнеткою, але знімками свого експерименту все ж поділилась.
DJ Nana в образі Монро / Фото Instagram / @anastasia_domination
Леся Нікітюк
А от телеведуча Леся Нікітюк дещо змінила звичний образ Мерилін Монро. На вечірку з нагоди Геловіну вона прийшла у вбранні в стилі кінодіви та гримом вампірки.
Леся Нікітюк / 1+1
Це далеко не всі красуні, які перевтілювались у Мерилін Монро. Та з впевненістю можна сказати, що такої як легенда Голлівуду знайти складно. Мерилін магічно поєднувала розкутість та сексуальність з жіночою скромністю. Мабуть, саме через надзвичайний шарм вона й полонила серця усього світу.
Мерилін Монро / Фото Vogue