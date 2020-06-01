Щороку 1 червня весь світ згадує легендарну білявку, яка зуміла закохати у себе мільйони людей – Мерилін Монро. Саме в цей день кінодіва святкувала б день народження. Не оминули увагою дату і журналісти LifeStyle 24, які знайшли зірок, які залюбки перевтілились у знамениту Мерилін Монро.

Мерилін Монро померла ще у 1962 році, однак навіть після десятиліть вона не втрачає статусу секс-символу Голлівуду та надихає мільйони красунь. Зірки залюбки приміряють звабливі образи у стилі кінодіви. Хто ж наважився перевтілитись у легендарну Мерилін – дивіться у добірці.

Цікаво: Як Мерилін Монро готувалась до зйомок: мережу підкорило архівне фото зірки

Мішель Вільямс

Голлівудська красуня Мішель Вільямс не тільки вразила схожістю з Мерилін Монро, але й зіграла її у кінострічці "7 днів і ночей з Мерилін". Фільм вийшов на великий екран у 2012 році та підкорив глядачів історією кінодіви.

Дивіться трейлер до фільму "7 днів і ночей з Мерилін": відео

Автори проєкту хотіли показати життя Мерилін Монро на піку її популярності. За сюжетом, акторка приїжджає у Лондон для зйомок фільму та співпрацює з наполегливим фотографом Коліном Кларком, який зробив чимало знімків кінодіви. І з ним Мерилін не доводилось ані нудьгувати, ані приховувати свою сексуальність.



Мішель Вільямс у ролі Мерилін Монро / Фото The Hollywood Reporter

Кім Кардашян

Не упустила нагоду приміряти сексуальний образ знаменита американка Кім Кардашян. Зірка знялась для журналу Vogue у 2015 році, повторивши образ кінодіви.

Кім Кардашян в образі Мерилін Монро / Фото Vogue



Сексуальна Кім Кардашян / Фото Vogue

Дивіться також: Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися

Кайлі Дженнер та Вінні Гарлоу

Не менш спекотними в образі Мерилін Монро були знамениті мільйонерки та моделі Кайлі Дженнер і Вінні Гарлоу. Вони до найдрібніших деталей скопіювали образи кумирки з мюзиклу 1953 року "Джентльмени віддають перевагу білявкам".



Кайлі Дженнер в образі Мерилін Монро / Фото Instagram / @kyliejenner



Вінні Гарлоу повторила образ Мерилін Монро / Фото Instagram / @winnieharlow

Мілла Йовович

У сексуальній фотосесії знялась і Мілла Йовович. Щоб перевтілитись у Мерилін Монро, акторка приміряла перуку та звабливі вбрання. Зйомка пройшла у 2012 році та підкорила мережу.



Мілла Йовович / Фото Avon

DJ Nana

Приміряла образ Мерилін і українська артистка Анастасія Кумейко, більш відома як DJ Nana. Співачка зізналась, що перефарбувала волосся в білявий колір та не втрималась від такої чорно-білої зйомки. Однак довго вдавати Мерилін Монро вона не стала: вже наступного дня співачка знов стала брюнеткою, але знімками свого експерименту все ж поділилась.

DJ Nana в образі Монро / Фото Instagram / @anastasia_domination​

Леся Нікітюк

А от телеведуча Леся Нікітюк дещо змінила звичний образ Мерилін Монро. На вечірку з нагоди Геловіну вона прийшла у вбранні в стилі кінодіви та гримом вампірки.



Леся Нікітюк / 1+1

Це далеко не всі красуні, які перевтілювались у Мерилін Монро. Та з впевненістю можна сказати, що такої як легенда Голлівуду знайти складно. Мерилін магічно поєднувала розкутість та сексуальність з жіночою скромністю. Мабуть, саме через надзвичайний шарм вона й полонила серця усього світу.



Мерилін Монро / Фото Vogue