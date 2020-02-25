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Стиліст Меган Маркл Джессіка Малруні на вулицях Нью-Йорка в сукні-сорочці та ботфортах: фото

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Джессіка Малруні / Instagram / @jessicamulroney

Джессіка Малруні більше відома не як стиліст, а як подруга герцогині Сассекської. Нещодавно 40-річну красуню на вулицях Нью-Йорка зобразили папараці.

Раніше Малруні часто з'являлася на публіці разом із подругою Меган, проте зараз разом їх бачать дуже рідко. Жінка потрапила в об'єктив камер, коли відвідувала шоу Good Morning America.

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Для цього виходу Джессіка обрала подовжену блакитну сорочку та довгий трикотажний джемпер бежевого кольору. Поєднала таке вбрання із високими замшевими ботфортами кольору морської хвилі на підборах. Її образ доповнювала велика коричнева сумка Louis Vuitton.

Серед аксесуарів зірковий стиліст обрала годинник, декілька металевих браслетів, а також сережки-кільця. Виділялися великі чорні сонцезахисні окуляри.

Волосся було зібране в акуратну зачіску з легкими локонами, а на обличчі сяяв легкий макіяж з акцентом на очах.

Джессіка Малруні
Джессіка Малруні в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Джессіка Малруні
Стиліст Меган Маркл Джессіка Малруні / Instagram / @jessicamulroney

Меган Маркл та Джессіка Малруні
Меган Маркл та Джессіка Малруні / Фото: Getty Images
 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Меган Маркл LifeStyle Стиль і мода
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