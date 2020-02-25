Стиліст Меган Маркл Джессіка Малруні на вулицях Нью-Йорка в сукні-сорочці та ботфортах: фото

Джессіка Малруні більше відома не як стиліст, а як подруга герцогині Сассекської. Нещодавно 40-річну красуню на вулицях Нью-Йорка зобразили папараці.

Раніше Малруні часто з'являлася на публіці разом із подругою Меган, проте зараз разом їх бачать дуже рідко. Жінка потрапила в об'єктив камер, коли відвідувала шоу Good Morning America.

Читайте також: У сукні з незвичним квітковим принтом: Меланія Трамп здійснила офіційний вихід в Індії

Для цього виходу Джессіка обрала подовжену блакитну сорочку та довгий трикотажний джемпер бежевого кольору. Поєднала таке вбрання із високими замшевими ботфортами кольору морської хвилі на підборах. Її образ доповнювала велика коричнева сумка Louis Vuitton.

Серед аксесуарів зірковий стиліст обрала годинник, декілька металевих браслетів, а також сережки-кільця. Виділялися великі чорні сонцезахисні окуляри.

Волосся було зібране в акуратну зачіску з легкими локонами, а на обличчі сяяв легкий макіяж з акцентом на очах.



Джессіка Малруні в Нью-Йорку / Фото: Getty Images



Стиліст Меган Маркл Джессіка Малруні / Instagram / @jessicamulroney