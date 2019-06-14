Стильна Кім Кардашян зустрілася з президентом США у Білому домі: деталі заходу

Знаменита Insta-діва Кім Кардашян відвідала офіційний захід у Білому дому. На зустрічі були присутні президент США, а також його донька і водночас найближчий радник Іванка Трамп.

Кім Кардашян відома своїм багатомільйонним обліковим записом в Instagram та б'юті-бізнесом, але вона також цікавиться питання тюремної реформи. Так, напередодні 38-річна зірка відвідала резиденцію президента США, аби виступити з важливою промовою.

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Захід, на який Дональд Трамп запросив Кім Кардашян, був присвячений ув'язненим, які після свого звільнення з тюрми намагаються повернутися до звичного темпу життя та знати роботу. Видання The Guardian повідомляє, що дружина Каньє Веста закликала владу допомогти їй у роботі над цією реформою і прикласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти колишнім ув'язненим залишитися на "правильному шляху".

Для відвідування Білого дому Кім Кардашян обрала темно-синій брючний костюм трендового розміру oversize. Також знаменитість засвітила свою нову зачіску. Її образ доповнили замшеві туфлі-човники в тон та мінімалістичний макіяж.



Кім Кардашян на зустрічі в Білому домі / Getty Images