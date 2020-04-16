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Стильна навіть у 14: російська модель Ірина Шейк показала фото з дитинства

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Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменита супермодель Ірина Шейк опублікувала в мережі архівний кадр, на якому постала підлітком. Знімок було зроблено у Росії, ймовірно, у місті Геленджик біля Чорного моря.

34-річна Ірина досягнула справжніх висот у своїй модельній кар'єрі, через що вона є часто найбажанішою зіркою на модних показах чи кампейнах брендів. Втім, мало хто знає її дитиною чи підлітком, яка виросла у Росії. 

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На новій світлині, на якій вона постала у 14 років, дівчина демонструє яскравий стиль та засмаглу шкіру. Прихильники підмітили, що знімок був зроблений в одному з курортних містечок у Краснодарському краї на березі Чорного моря. Ірина була одягнена в жовтому кроп-топі і рожевих штанах-кльош із заниженою талією та позувала на фоні фонтану. Вже тоді Шейк могла похизуватись високим зростом серед однолітків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Чимало фанатів із захватом відреагували на фотографії, а провідні модельєри, такі як Зак Позен та Філіп Плейн відзначили красу дівчинки.

Хто така Ірина Шейк?Ірина Шейк – відома російська супермодель з міста Єманжелінськ Челябінської області. Модельна кар'єра почалась у 19 років і відтоді вона позує для відомих обкладинок глянців, рекламних кампаній брендів, а також бере участь в модних показах. В минулому Ірина Шейк була в стосунках з футболістом Кріштіану Роналду, але згодом розійшлась з ним. Наступні стосунки були з відомим голлівудським актором Бредлі Купером, в партнерстві з яким в них народила спільна донька Лея де Сен Шейк Купер. У 2019 році пара розійшлась.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
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