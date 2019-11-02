Стильні Дженніфер Еністон і Різ Візерспун прийшли на прем'єру "Ранкового шоу" в Лондоні

Ймовірно, Лондон став останнім містом у списку, де відомі голлівудські актриси представляли свій проєкт – "Ранкове шоу", адже напередодні, 1 листопада, вже відбулася прем’єра першої серії. Але у столиці Великобританії Дженніфер Еністон і Різ Візерспун виблискували на червоній доріжці.

Напередодні, 1 листопада, у Лондоні в The Ham Yard Hotel Дженніфер Еністон та Різ Візерспун востаннє представили новий серіал "Ранкове шоу", у якому зіграли голвні ролі.

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Адже на стрімінговому сервісі Apple+ вже відбувалася прем'єра першого епізоду. Для останньої зустрічі у рамках промо-кампанії Дженніфер Еністон, не зраджуючи своїм смакам, обрала чорну сукню до колін з підкресленою талією та босоніжки в тон з тонкими смужками.

А от її колега Різ Візерспун обрала образ у зелених відтінках. На червоній доріжці відома "білявка в законі" вразила стрункими ногами у шовковій мініспідниці. Для "верху" вона обрала смарагдового відтінку гольф та піджак. А довершила образ гірчичними туфлями-човниками та діамантовими сережками.



Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Getty Images

Також Різ Візерспун опублікувала фото з Дженніфер Еністон на своїй сторінці в інстаграмі, яке вони зробли під час зйомок. Таким чином головна героїня серіалу повідомила про запуск проєкту та вихід першої серії.