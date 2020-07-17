Вагітна співачка впродовж всього літнього сезону вражає вибором образів для спекотних днів. Світлана Тарабарова для нового фото обрала стильну сукню вільного крою з об'ємними рукавами та рюшами на грудях.

Співачка невдовзі стане мамою вдруге, а її форми збільшуються з дня у день. Світлана Тарабарова не приховує округлий живіт від камер, проте обирає вбрання переважно вільного крою, які не підкреслюють її фігуру й дозволяють почуватися комфортно. В інстаграм-профілі вона показала черговий стильний look від українського бренду.

Читайте також Світлана Тарабарова показала, яким буде її ідеальний маєток – фото

Зйомку Світлана Тарабарова влаштувала під час прогулянки за містом. Вона балансувала на колоді, символічно нагадавши про рівновагу в реальному житті. Сама зірка зізналася, що зараз їй як ніколи складно тримати душевний баланс, адже вона "у владі" малюка, який от-от з'явиться на світ.

"У Всесвіті все прагне рівноваги і ми, люди, не є виключенням. Вміння відновлювати душевний баланс – велике досягнення в наш бурхливий час. А вміння його підтримувати – безцінне", – написала артистка.

Образ Світлани Тарабарової

На фото співачка позувала у новій сукні оливкового кольору з ґудзиками по всій довжині та об'ємними рукавами. Стильною деталлю стали рюші на грудях. Вбрання вона доповнила білими чобітками з блискавкою, які вигідно контрастували з основним кольором образу.

Світлана Тарабарова залишила довге руде волосся розпущеним і показала природну красу без косметики. Вона не приховувала свого захвату від трендового look та дозвілля на природі.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо