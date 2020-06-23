Іспанські монархи прилетіли на Канари. Королева Летиція та король Філіп IV у стильних літніх образах позували перед камерами, дотримуючись правил захисту від коронавірусу.

Королівське подружжя Летиції і Філіпа IV відвідало сьогодні Будинок-музей Переса Гальдоса у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. Монархи поспілкувалися з місцевими жителями та журналістами.

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Образи королівської пари

Летиція обрала для мандрівки сукню пастельного кольору довжини міді. Акцент у вбранні зробила на V-подібне декольте. Поєднала вбрання із білими еспадрільями на шнурівці зі стрічками. Вуха королеви прикрашали золоті сережки. На обличчі вона зробила макіяж у коричневих відтінках. Волосся Летиція зібрала у високий хвіст.

Іспанська королева прагне зберегти природну красу, тому не поспішає зафарбовувати сивину, яка стає все більш помітною.



Королева Летиція та Філіп IV на Канарах / Фото: Getty Images

Філіп IV позував поруч із дружиною у блакитній сорочці, чорних штанах та бежевому піджаку. Доповнив образ коричневим взуттям. Обоє монархів були у захисних масках. Вони на власному прикладі показали, що необхідно дотримуватися правил безпеки, адже пандемія коронавірусу у світі досі триває.