Народна улюблениця Ірина Федишин вкотре підкорила мережу стильним образом. Співачка з нагоди Дня Конституції України показала фото у вишиваній сукні.

Ірина Федишин щодня ділиться з шанувальницями варіантами аутфітів, у яких кожна жінка виглядатиме неперевершено. Відомо, що артистка полюбляє одягати вишиванки і має цілу колекцію національного вбрання. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове фото, де вона постала перед камерою у неймовірно красивій сукні.

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Ірина Федишин у вишиванці

Виконавиця незмінно усміхається. Вона ділиться із шанувальниками лише позитивними емоціями та чудовим настроєм. Ірина позувала на тлі невеличкої водойми. Вона зображена у білій сукні із вишитими квітами. На об'ємних рукавах бачимо прозорі вставки, що додають вбранню ніжності. На обличчі Федишин зробила макіяж із коричневими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.



Ірина Федишин у вишиваній сукні / Instagram / @irynafedyshyn

Такою публікацією зірка привітала фанатів із Днем Конституції, який святкували вчора, 28 червня. У дописі співачка зазначила, що приготувала нову українську пісню та закликала прихильників слідкувати за анонсами.