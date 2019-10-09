Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram

Париж давно почав асоціюватися зі столицею моди, романтики, легкості, ароматом свіжої випічки і запашної кави. Також у французьку столиці приїздять безліч блогерів, де роблять ефектні фото для своїх інстаграм-сторінок. Дивіться підбірку LifeStyle 24, щоб знати де точно можна зробити яскраву світлину у Парижі, щоб стати зіркою Instagram.

Днями стало відомо, що український лоукостер SkyUp запускає нові авіарейси між Львовом та французьким аеропортом "Париж-Бове". Переліт зі Львова обійдеться у 1425 гривень. Вартість авіаквитків з "Парижу-Бове" складає 1671 гривень. Також лоукостер здійснює рейс Київ-Париж та Харків-Париж тричі на тиждень.

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Спланувати поїздку до столиці Франції з України стає простіше. Відтак редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найбільш "інстаграмних" місць у Парижі, де можна зробити ефектне фото для своєї стрічки.

Париж: підбірка найкращих локацій для фото в Instagram

Годинник у музеї д'Орсе

У національному музеї мистецтв у Парижі можна побачити чимало експозицій робіт імпресіоністів і постімпресіоністів. Там представлено французький живопис, скульптури та прикладне мистецтво 1848–1914 років.

А для блогерів в інстаграмі і туристів чималою популярністю для фото користується годинник з видом на Сену. Додамо, що музей розташований в колишньому вокзалі.



Музей д'Орсе / Instagram / @jihye.co.kr

Книжковий магазин "Шекспір і компанія" (Shakespeare and Co)

Це той самий старий книжковий магазин, історія якого почалася в 1919 році. Його відкрила американська письменниця Сільвія Біч і згодом крамниця перетворилася на домівку знаменитих митців: Ернеста Хемінгуея, Бернарда Шоу, Генрі Міллера та інших.

Після вулиці, де гуляв холодний вітер, ця бібліотека з великою пічкою, столами і книжковими полицями, з новими книгами в вітрині і фотографіями відомих письменників, живих і померлих, здавалася особливо теплою і затишною. Всі фотографії були схожі на аматорські, і навіть померлі письменники виглядали так, ніби ще жили,

– писав Хемінгуей про книжковий магазин.

Схоже магазин зовсім не змінився з тих часів, а над дверима у крамницю написано: "Будьте ввічливі з незнайомцями, будь-який з них може виявитися ангелом".

Ейфелева вежа

Для красивого фото в інстаграм з головним символом Парижа не обов'язково підходити впритул до Ейфелевої вежі. Більшість блогерів шукають паризьку вулицю з яскравим видом на вежу, або роблять зйомку на одному з балконів.



Фото на фоні Ейвелевої вежі у Парижі / Instagram / @__lilybrown

Паризькі дахи

Що ще, крім Ейфелевої вежі, може нетипово передати атмосферу Франції? Паризькі дахи! Не дарма модельєр бренду Chanel Віржині Віар створила таку концепцію на останньому показі 1 жовтня у рамках Тижня моди, побудувавши подіум у виглядів дахів будинків у Парижі.

Якщо у вас буде можливість піднятися на відкриту терасу високоповерхівок і ви не боїтеся висоти – обов'язково відвідайте відкриті тераси, або оглядові майданчики, щоб насолодитися видом на паризькі дахи, а також Ейфелеву вежу з висоти. Фото вийдуть не менш яскравими.

La maison rose – рожевий будиночок і стіна кохання на Монмартрі

Монмартр – це один з найпопулярніших районів у Парижі. Саме там знаходиться знамените класичне кабаре "Мулен Руж" у вигляді червоного вітряка, найбільший католицький собор Сакре-Кер, площа Пигаль та багато іншого.

Першою найбільш популярною локацією для блогерів стає це стіна кохання (Le Mur de Je T’aime), на якій художники Frédéric Baron і Claire Kito написали фразу "Я люблю тебе" більш ніж двомастами мовами світу.

На Монмартрі хочеться фотографуватися ледь не на кожному кроці. Відтак важко виділити лише декілька об'єктів, але рекомендуємо звернути увагу на рожевий будиночок La maison rose – маленький, милий і приязний ресторан, який виглядатиме дуже романтично на "інстаграмних" фото.