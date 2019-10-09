Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram

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Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram
Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram / Instagram / @pictoursparis

Париж давно почав асоціюватися зі столицею моди, романтики, легкості, ароматом свіжої випічки і запашної кави. Також у французьку столиці приїздять безліч блогерів, де роблять ефектні фото для своїх інстаграм-сторінок. Дивіться підбірку LifeStyle 24, щоб знати де точно можна зробити яскраву світлину у Парижі, щоб стати зіркою Instagram.

Днями стало відомо, що український лоукостер SkyUp запускає нові авіарейси між Львовом та французьким аеропортом "Париж-Бове". Переліт зі Львова обійдеться у 1425 гривень. Вартість авіаквитків з "Парижу-Бове" складає 1671 гривень. Також лоукостер здійснює рейс Київ-Париж та Харків-Париж тричі на тиждень.

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Спланувати поїздку до столиці Франції з України стає простіше. Відтак редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найбільш "інстаграмних" місць у Парижі, де можна зробити ефектне фото для своєї стрічки.

Париж: підбірка найкращих локацій для фото в Instagram

Годинник у музеї д'Орсе

У національному музеї мистецтв у Парижі можна побачити чимало експозицій робіт імпресіоністів і постімпресіоністів. Там представлено французький живопис, скульптури та прикладне мистецтво 1848–1914 років.

А для блогерів в інстаграмі і туристів чималою популярністю для фото користується годинник з видом на Сену. Додамо, що музей розташований в колишньому вокзалі.

Музей д'Орсе
Музей д'Орсе / Instagram / @jihye.co.kr

Книжковий магазин "Шекспір і компанія" (Shakespeare and Co)

Це той самий старий книжковий магазин, історія якого почалася в 1919 році. Його відкрила американська письменниця Сільвія Біч і згодом крамниця перетворилася на домівку знаменитих митців: Ернеста Хемінгуея, Бернарда Шоу, Генрі Міллера та інших.

Після вулиці, де гуляв холодний вітер, ця бібліотека з великою пічкою, столами і книжковими полицями, з новими книгами в вітрині і фотографіями відомих письменників, живих і померлих, здавалася особливо теплою і затишною. Всі фотографії були схожі на аматорські, і навіть померлі письменники виглядали так, ніби ще жили,
– писав Хемінгуей про книжковий магазин.

Схоже магазин зовсім не змінився з тих часів, а над дверима у крамницю написано: "Будьте ввічливі з незнайомцями, будь-який з них може виявитися ангелом".

 

Ейфелева вежа

Для красивого фото в інстаграм з головним символом Парижа не обов'язково підходити впритул до Ейфелевої вежі. Більшість блогерів шукають паризьку вулицю з яскравим видом на вежу, або роблять зйомку на одному з балконів.

ейфелева вежа
Фото на фоні Ейвелевої вежі у Парижі / Instagram / @__lilybrown

Паризькі дахи

Що ще, крім Ейфелевої вежі, може нетипово передати атмосферу Франції? Паризькі дахи! Не дарма модельєр бренду Chanel Віржині Віар створила таку концепцію на останньому показі 1 жовтня у рамках Тижня моди, побудувавши подіум у виглядів дахів будинків у Парижі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Якщо у вас буде можливість піднятися на відкриту терасу високоповерхівок і ви не боїтеся висоти – обов'язково відвідайте відкриті тераси, або оглядові майданчики, щоб насолодитися видом на паризькі дахи, а також Ейфелеву вежу з висоти. Фото вийдуть не менш яскравими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Je t'aime (@parisjetaime)

 

La maison rose – рожевий будиночок і стіна кохання на Монмартрі

Монмартр – це один з найпопулярніших районів у Парижі. Саме там знаходиться знамените класичне кабаре "Мулен Руж" у вигляді червоного вітряка, найбільший католицький собор Сакре-Кер, площа Пигаль та багато іншого.

Першою найбільш популярною локацією для блогерів стає це стіна кохання (Le Mur de Je T’aime), на якій художники Frédéric Baron і Claire Kito написали фразу "Я люблю тебе"  більш ніж двомастами мовами світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Javi Ruiz (@xbuyer)

 

На Монмартрі хочеться фотографуватися ледь не на кожному кроці. Відтак важко виділити лише декілька об'єктів, але рекомендуємо звернути увагу на рожевий будиночок La maison rose – маленький, милий і приязний ресторан, який виглядатиме дуже романтично на "інстаграмних" фото.

 

 

blog_ava
Чому болить голова і нудить одночасно
сьогодні
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Подорожі Новини Франції
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