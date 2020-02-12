Стильний вихід Дакоти Джонсон: ефектні фото

Відома американська акторка Дакота Джонсон здійснила світський вихід у вишуканому та привабливому вбранні. Зірка любить похизуватися розкішними образами на червоних доріжках чи закритих вечірках.

Днями в Лос-Анджелесі відкрився заклад Gucci Osteria. Це ресторан, який був заснований брендом Gucci та знаменитим шеф-кухарем Массімо Боттурою. Дакота Джонсон є давньою шанувальницею цього будинку моди, тому з радістю підтримує його у нових ініціативах.

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На захід з нагоди відкриття ресторану акторка одягла шкіряну спідницю вишневого кольору з високим розрізом та металізований топ з глибоким декольте. Обидва елементи образу є результатом праці Алессандра Мікеле та входять до колекції Gucci весна-літо 2020. Поєднала таке вбрання з чорними босоніжками.

Волосся Дакота вклала в гарну укладку з легкими локонами та зробила макіяж з акцентом на очах.



Дакота Джонсон у вбранні від Gucci / Фото: Vogue.ua



Дакота Джонсон / Фото: Vogue.ua