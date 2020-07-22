Щороку тема збереження екології постає все гостріше: різноманітні саміти, Модний пакт, підписаний у 2019 році, і головне – створення екобрендів та перехід на екологічно чисте виробництво. LifeStyle 24 підібрав топ українських брендів з приставкою "еко".

Теплий сезон закликає до експериментів із стильними образами. Саме влітку, як ніколи, шкіра потребує легкої та якісної тканини, яка б не створювала дискомфорту навіть у найспекотнішу погоду. Про якість та відповідальність екобрендів України читайте далі на 24 каналі.

До слова Тихо діти сплять: Alyona Alyona випустила кліп про проблеми екології, війни, ізоляцію і бідність

Круті проєкти з'являються неочікувано

Неочікуваним викликом для двох чарівних жінок: блогерки-мільйонниці Наталі Литвин та переможниці шоу супермама Михальчишиної Софії – стало створення екологічного бренду. Defi – французьке слово, яке саме говорить за себе та у перекладі означає "виклик". Софія у своєму дописі в інстаграмі розповідає, як вперше написала Наталі з пропозицією про співпрацю і вже згодом на світ народився новий бренд, місія якого оберігати природу.

Дівчата працювали не лише над розробкою дизайну для нового костюму, а й над пошуками екотканини із переробленого листя евкаліпту, а фурнітурою у костюмі послужать ґудзики з переробленої шкаралупи кокосу. У анонсах цього бренду ви також знайдете блузи, пошиті з тканин із переробленого океанічного сміття, футболки із бавовни чи навіть шкіряні куртки із волокон ананасу. Безперечною родзинкою стане бірка – це не просто картонка із назвою бренду, а сховище для зерняток рослин. Ви зможете покласти бірку у землю і насіння, заховане всередині, проросте.

Проєкт поки перебуває у розробці, а колекції чекають на презентацію: "Ми кожного дня працюємо над колекцією та чекаємо на оффлайн презентацію..." – пише Софія, співзасновниця бренду.

IENKІ IENKI підтримали екотренд

IENKІ IENKI – бренд верхнього одягу, заснований у 2016 році Дмитром Євенком. Він уже через рік, за версією видання The Business of Fashion, потрапив у рейтинг 500 впливових людей у світі. Січнева обкладинка українського Vogue 2019 ознаменувала початок нової епохи в індустрії моди з новими цінностями та екологічними стратегіями. IENKІ IENKI із своїми vegan puffer у січні 2020 року став обличчям боротьби за чисте довкілля та екологічне виробництво, запрезентувавши колекцію із переробленого пластику та океанічних відходів.

Концепція бренду одразу була присвячена якісному та трендовому виробництву із використанням інноваційних тканин та технологій. Проте IENKІ IENKI продовжують слідувати тенденціям і у 2020 додають у свою низку принципів ще й екологічність та випускають нову колекцію верхнього одягу з перероблених матеріалів. Ці куртки та пальта відтепер не лише трендові та якісні, але й створені з турботою про екологію.



Пуховик IENKІ IENKI на обкладинці Vogue UA у 2019 році / Фото: Vogue UA

Зібрались на відпочинок? Не забудьте купальник

Відповідальність та комфорт – так відзначився U-R-SO на сторінці італійського Vogue. Заснований у 2016 році бренд білизни одразу став яскравим відкриттям на ринку не лише в Україні. Його концепція полягала в тому, щоб зробити відпочинок максимально стильним, якісним та мінімалістичним: "Просто – не значить нудно". Усі моделі покликані підкреслювати натуральну красу жіночого тіла, а яскрава палітра стильних кольорів дозволить обрати саме той варіант, який підійде найкраще.

Основною відмінністю бренду U-R-SO стало використання екологічного нейлону із переробленого пластику – тканини італійського виробництва, які вже встигли відзначитись на світовому ринку своєю якістю. Цікаві рішення, контрастні поєднання та оригінальність форм дозволяють бренду залишатись актуальним у цьому сезоні.

Перейдемо до аксесуарів

Усі ми знаємо, яку важливу роль займають аксесуари, адже саме вони часто є вдалим завершенням та доповненням образу. Сумки, клатчі, рюкзаки – архіважливі елементи у гардеробі справжньої модниці. Кожен сезон диктує свої правила щодо кольорів та форм. Проте цьогоріч у топи потрапляють саме ті, хто дбає про екологію.

Варто знати Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні

Авоськи – усі ми пам’ятаємо про ці зручні сумочки для покупок. Вони стрімко увірвались у світ моди минулого літнього сезону та залишаються актуальним аксесуаром і сьогодні. AVOSKA – бренд в'язаних сумок Олесі Вершигора. Ці стильні доповнення вашого образу виготовлені із органічної бавовни та сплетені вручну. Палітра кольорів доволі широка, а ціни на такі сумочки – дуже доступні.

Анастасія Дєєва та Ірина Ніколенко – дві чарівні засновниці RAW FLAW. Цей бренд спеціалізується на виготовленні водостійких сумок з екологічного паперу. "Закохані в недосконалість" дівчата використовують у виробництві лише чисті матеріали. Та гарантують багаторазовість та комфорт у використанні. Сумки також послугують чудовим доповненням образу, адже виконані у стильних формах та кольорах.

Куди ж влітку без окулярів?

Із словом "кава" власника бренду Ochis Coffee Максима Гавриленка пов'язує не лише ранок та бадьорість. Цей чоловік започаткував виробництво окулярів із кави та льону. На сторінці у соцмережах можна знайти коротку історію виготовлення цього витвору.

Окуляри Ochis Coffee абсолютно не шкодять екології, а після використання при потраплянні у землю перетворяться у натуральне добриво для рослин. Аксесуари створені у різних моделях, що дозволить обрати свою ідеальну пару, яка чудово доповнить ваш образ і не зашкодить природі.

Автор: Ірина Бенцак