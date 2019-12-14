Стильно і витримано: Іванка Трамп демонструє, як носити штанний костюм

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Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Дочка американського президента Іванка Трамп вкотре вразила стильним образом на офіційній події. Радниця Дональда Трампа виступила у Вашингтоні на саміті на підтримку питання оплати відпустки і реформи догляду за дітьми, який пройшов у четвер, 12 грудня.

На заході дочка Трампа з'явилася у твідовому костюмі з колекції Dolce & Gabbana, який складався з широких штанів і укороченого жакета. Вартість такого "аутфіту" складає близько 4 тисячі доларів

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Штанний костюм виглядав ідеально на Іванці. Відтак стилісти радниці президента США підібрали образ, який не лише підходив під дрес-код, а й підкреслив вишуканість 38-річної жінки.

Свій look дочка Дональда Трампа доповнила класичними туфлями-човниками на підборах.

Іванка Трамп

Іванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
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