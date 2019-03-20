Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019

Щороку модниці, блогери та фешн-стилісти переконуються у тому, що мода і справді є циклічною. Адже після мікро-окулярів літом 2018-го та хустинок на волоссі восени того ж року на поріг весни 2019 прийшов новий тренд – обручі.

Саме ті обручі, які ще в дитинстві запеклі прихильниці моди одягали на свої голови та красувались перед дзеркалами. Але тепер вони отримали нове життя – не просто пластмасові різнокольорові аксесуари, а обплетені шовковими тканинами обручі, доповнені різними каменями, стразами, бісером, квітковими композиціями тощо.

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Саме такий модний аксесуар обруч в стилі Блер Волдорф вже зайняв місце must-have атрибутів, які повинні з'явитися у кожної модниці цієї весни. У своїх модних колекціях на Тижнях моди люксові бренди Prada і Dior вже продемонстрували модні аксесуари. А гості фешн-подій залюбки почали одягати їх до своїх street-style образів. Серед українських зірок стильним обручем вже встигла похизуватись співачка Тіна Кароль в одному з ефірів програми "Голос країни", а також телеведуча Маша Єфросиніна в програмі "Дивовижні люди". Полюбляє слідкувати за модними трендами і ведуча Катя Осадча, яка вже неодноразово обирала обруч для світських заходів.



Тіна Кароль в трендовому обручі на "Голос країни" / Instagram / @tina_karol



Маша Єфросиніна в трендовому обручі в програмі "Дивовижні люди" / Instagram / @mashaefrosinina



Катерина Осадча на оперному балу в Дрездені / Instagram / @kosadcha

Журналісти LifeStyle 24 зібрали в одній підбірці фотографії справжніх шанувальниць моди з мережі Pinterest , щоб продемонструвати найрізноманітніші варіанти трендових обручів. Надихайтесь!



Один з головних трендів весни – обручі / Pinterest