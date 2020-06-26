Популярна українська телеведуча Катя Осадча продовжує працювати. Зірка вже другий день поспіль поширює світлини зі зйомок на острові Труханів, що розташований на Дніпрі.

Світлинами Катя, як завжди, поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала декілька яскравих кадрів, які вдалося зробити під час насиченого робочого дня.

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Образ Каті Осадчої

Для зйомок нового епізоду програми "Світське життя" Катя Осадча обрала стильний та яскравий look, який не залишився без уваги шанувальників. Зірка постала перед камерами у комбінезоні темно-синього кольору із помаранчевим принтом. Підкреслила струнку талію за допомогою широкого поясу, що гарно підходив до вбрання.

Відомо, що Катя обожнює різноманітні головні убори і цього разу вона не зробила винятку, доповнивши свій образ оригінальним аксесуаром. Осадча зібрала волосся у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

"Цього року наш екзотичний острів – Труханів", – написала в дописі телеведуча.



Стильний образ Каті Осадчої / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в оригінальному головному уборі / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на зйомках / Instagram / @kosadcha