Українська співачка Настя Каменських цьогоріч відпочиває у Києві чи в селі, де живуть її батьки. Але розкішний заміський маєток біля столиці дозволяє співачці і чоловіку Потапу не лише вдосталь позасмагати, а й зробити пікантні фото.

Оскільки Настя Каменських регулярно займається спортом і дотримується здорового харчування, її фігуру сміливо можна назвати ідеальною. 33-річна зірка не є надто худою і пишнотілою, тому її формами милуються 5 мільйонів людей в інстаграмі.

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Новий знімок, на якому співачка тільки-но виходить з басейну, тримаючись за поручні, вже заворожив мережу. На ній можна побачити яскравий літній купальник, що складається з V-подібних помаранчевих трусиків та білого бюстгальтера з принтом у формі зелених кактусів. Її пишне кучеряве волосся було мокрим і помітно меншим в об'ємі, а на обличчі – нуль макіяжу.

"Ці спекотні літні ранки", – написала англійською мовою під фотографією Настя.



Настя Каменських у домашньому басейні / Instagram / @kamenskux

Артистка виглядала неймовірно у такому купальнику, адже він підкреслив її стрункі ноги, плоский живіт та пишні груди. Фанати засипали її схвальними коментарями та більше ніж 160 тисячами вподобань.

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