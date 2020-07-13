Учасниця дуету "Не Ангели" під час карантину відпочиває від концертів та присвячує себе дітям. У розпал літнього сезону вона влаштувала пікнік, для якого обрала стильний сарафан у горошок.

Стрункістю матері двох дітей захоплюються чимало прихильниць. В інстаграм-профілі Слава Камінська опублікувала фото з пікніка, яким, схоже, розкрила секрет своєї фігури. Співачка смажила овочі на грилі замість звичного для відпочинку на природі шашлику.

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Учасниця гурту "Не Ангели" зізналася, що цього дня все було на своїх місцях: "Господиня – біля плити, овочі – на грилі, метелики – в животі. А ЗСЖ – це лише стан душі".

Образ Слави Камінської

Артистка постала у чорному сарафані довжини максі в білий горошок. Український модельєр та фешн-експерт Андре Тан запевняє, що сукні з таким принтом – завжди актуальні й залишаються поза часом. Вбрання вільного крою на тонких бретелях та з ґудзиками вигідно підкреслювало пишний бюст зірки, що додавало пікантності стильному образу.