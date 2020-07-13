У стильному сарафані: Слава Камінська показала образ для пікніка – фото
Учасниця дуету "Не Ангели" під час карантину відпочиває від концертів та присвячує себе дітям. У розпал літнього сезону вона влаштувала пікнік, для якого обрала стильний сарафан у горошок.
Стрункістю матері двох дітей захоплюються чимало прихильниць. В інстаграм-профілі Слава Камінська опублікувала фото з пікніка, яким, схоже, розкрила секрет своєї фігури. Співачка смажила овочі на грилі замість звичного для відпочинку на природі шашлику.
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Учасниця гурту "Не Ангели" зізналася, що цього дня все було на своїх місцях: "Господиня – біля плити, овочі – на грилі, метелики – в животі. А ЗСЖ – це лише стан душі".
Образ Слави Камінської
Артистка постала у чорному сарафані довжини максі в білий горошок. Український модельєр та фешн-експерт Андре Тан запевняє, що сукні з таким принтом – завжди актуальні й залишаються поза часом. Вбрання вільного крою на тонких бретелях та з ґудзиками вигідно підкреслювало пишний бюст зірки, що додавало пікантності стильному образу.
Слава Камінська також засвітила численні татуювання на тілі. Для пікніка вона також зробила хвилясту укладку, яку незмінно обирає для виходів після зміни іміджу. А от обличчя співачка приховала за масивними сонцезахисними окулярами.