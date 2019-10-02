Стінгу – 68: історія успіху легенди рок-сцени
Англійський рок-музикант та актор Стінг сьогодні, 2 жовтня, святкує своє 68-річчя. Філантроп, екозахисник та чудовий батько шести дітей – саме такого Стінга знають фанати за лаштунками сцени.
Вже давно просторами мережі шириться дуже влучна цитата про творчіть Стінга: "На світі немає людини, яка б не любила пісні Стінга, є тільки ті, хто просто їх не чув". І це правда. На культових піснях Стінга виросло не одне покоління меломанів, які продовжують переспівувати його хіти у чуттєвих каверах.
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Справжнє ім’я Стінга – Гордон Меттью Томас Самнер, однак його сценічне "псевдо" назавжди залишилось у музичних чартах та плейлистах мільйонів прихильників. Стінг виріс у портовому містечку у Великобританії і з дитинства захоплювався музикою. Він з нетерпінням чекав музикантів, яких щоразу запрошували на урочистий спуск нового корабля на воду, а також мав своїх музичних кумирів, творчістю яких захоплювався.
Хто знає, чи мали б ми змогу сьогодні чути голос Стінга, якби він не обрав "стежку" артиста. Адже після закінчення гімназії Стінг деякий час працював кондуктором, податковим інспектором та проходив практику, працюючи в школі вчителем англійської. Але в період роботи вчителем він зрозумів, що музика є його головною пристрастю. Він пробував свої сили у колективах Newcastle Big Band, Phoeniх Jazzmen, Last Exit і в останньому "пробився" у Лондон.
У 26 років він подружився з новим приятелем, після чого серйозно зацікавився роком, хоч до цього він любив джаз. У 1976 році він заснував гурт The Police, у якому був фронтменом, та працював в складі команди наступних 8 років. Їхній всесвітньо відомий сингл Every Breath You Take пам’ятають досі.
Однак Стінг вирішив піти своїм шляхом і з 1984 почав виступати сольно. Його перший альбом з елементами джазу The Dream of the Blue Turtles став платиновим. Згодом він випускає ще декілька успішних синглів та альбомів, які опиняються на верхніх рядках хіт-парадів по всьому світу.
Його пісні часто розповідають про актуальні проблеми людства, зокрема, про час холодної війни, про жертв репресій у Чилі, про біженців з Близького Сходу, про релігію, війни та непорозуміння у світі.
Тоді ж він задумується про іншу діяльність в житті, окрім музики, та починає підтримувати організацію "Міжнародна амністія" та стає одним із захисників збереження природи. Зі своєю другою дружиною Труді Стайлер, у шлюбі з якою народилось шестеро дітей, він заснував разом Фонд захисту тропічних лісів.
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Творчість та біографія Стінга захоплює, а його фрази і тексти з пісень щоразу надихають фанатів ставати кращими. LifeStyle 24 приєднується до вітань та бажає кожному знайти свій правильний шлях у життя, як це вдалось зробити легендарному Стінгу.
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