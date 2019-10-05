Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone

5 жовтня 2011 року помер Стів Джобс – один із найвідоміших новітніх винахідників, співзасновник Apple та творець одного з найвідоміших смартфонів сучасності.

Його винаходами користуються у цілому світі, про нього пишуть книжки і знімають фільми, а його цитатами захоплюються мільйони.

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У роковини смерті Стіва Джобса пропонуємо надихнутись його найбільш мотивуючими цитатами:

Про роль техніки у житті людей

Головною причиною, чому люди будуть купувати собі додому комп'ютер, стане можливість бути пов'язаними з національною комунікаційною мережею. Ми зараз на самому початку цього етапу, але це буде справжній прорив. Приблизно такий, як поява телефона.

(Playboy, 1985 рік)

"Він (комп'ютер) виконує дуже прості інструкції – візьми число, додай його до іншого числа, порівняй результат з третім, але він виконує їх зі швидкістю 1 000 000 в секунду. А на швидкості 1 000 000 в секунду результат вже здається чарами".

(Playboy, 1985 рік)



Стів Джобс презентує нову модель iPhone//Getty images

"Коли ти молодий і дивишся телевізор, то думаєш, що телекомпанії змовилися і хочуть зробити людей тупими. Але потім ти дорослішаєш і приходить розуміння: люди самі цього хочуть. І ця думка лякає набагато більше. Змова – це не страшно. Ти можеш пристрелити виродків, почати революцію! Але немає ніякої змови, телекомпанії просто задовольняють попит. На жаль, це правда".

(Wired, 1996 рік)

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Про звільнення з Apple у 1985-му

"Озираючись назад, можу сказати, що моє звільнення з Apple стало найкращою подією в моєму житті. Я позбувся багажу успішної людини і знову знайшов легкість і сумніви новачка. Це звільнило мене і ознаменувало початок мого найбільш творчого періоду".

(Виступ перед випускниками Стенфорда, 2005 рік)



Стів Джобс повернувся в Apple у 1996//Getty images

Про гроші

Я єдина людина з мені відомих, яка втратила чверть мільярда за один рік. Це дуже загартовує характер.

"Мене оцінювали на мільйон доларів, коли мені було 23 роки, і більш ніж на десять мільйонів, коли мені було 24, і більш ніж на сто мільйонів, коли мені було 25, і це було неважливо, тому що я ніколи не робив це заради грошей".

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Про креативність

"Креативність – це просто створення зв'язків між речами. Коли творчих людей питають, як вони щось зробили, вони відчувають себе трохи винними, тому що вони не зробили нічого насправді, а просто помітили. Це стає їм зрозуміло з часом. Вони змогли зв'язати різні шматочки свого досвіду і синтезувати щось нове. Це відбувається тому, що вони пережили й побачили більше, ніж інші, або тому, що вони більше про це думають".

(Wired, 1996 рік)

У багатьох випадках люди не знають, чого вони хочуть, поки ти не покажеш їм це.



Стів Джобс презентує новий iPad//Getty images

Про натхнення і любов до своєї справи

"Є лише один спосіб зробити велику роботу – полюбити її".

Про наполегливість

Я переконаний в тому, що половина того, що відокремлює успішних підприємців від невдах – це наполегливість.

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Про смерть

"Я не хочу бути найбагатшою людиною на цвинтарі, лягати спати вночі, кажучи, що сьогодні ми зробили щось чудове – ось що для мене важливо!"

(The Wall Street Journal, 1993)

Останні 33 роки я щоранку дивився в дзеркало і питав себе: "Якщо сьогодні буде останнім днем в моєму житті, чи буду я робити те, що запланував на сьогодні?" І якщо кілька днів підряд відповідь була "ні", я розумів, що потрібно щось змінювати".

(Виступ перед випускниками Стенфорда, 2005 рік)

"Проблема в тому, що я став старшим і зрозумів, що технологічні новинки не здатні дійсно змінити світ. Вибачте, але це правда. Це розуміння приходить з появою дітей. Ти народжуєшся, старієш, а потім вмираєш. І так відбувається вже дуже багато років. І ніщо це не змінить".

(Wired, 1996 рік)



Стів Джобс//Getty images

"Думка про те, що я скоро помру, – чудовий інструмент, який допоміг мені прийняти всі найважливіші рішення в житті. Думка про швидку смерть – найкращий спосіб позбутися ілюзії, що тобі є що втрачати. Ти вже ніби голий, і немає причини не йти за веліннями свого серця. Смерть – це найкращий винахід життя".

(Виступ перед студентами в Стенфорді, 2005 рік)

Я б обміняв усі свої технології на півдня із Сократом.

"Іноді я вірю в бога, іноді – ні. Напевно, 50 на 50. Але з того часу, як у мене рак, я почав більше про це думати. І зауважив, що почав більше вірити. Напевно, я хочу вірити в життя після смерті. Що, коли ти вмираєш – це не означає, що все просто зникає. Мудрість, яку ти акумулював. Якось все це продовжує жити, але іноді я думаю, що це, як кнопка "Вкл/Викл" – одне натискання – і тебе нема. Тому мені не подобається ставити кнопки "Вкл/ Викл" на пристрої Apple".

Ваш час обмежений, тому не витрачайте його дарма, намагаючись жити чужим життям.

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