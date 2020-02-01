Стівен Кінг видалив сторінку в фейсбуці: що про це відомо

Популярний американський письменник, якого називають "королем жахів", автор більш, ніж 200 творів Стівен Кінг видалив свій акаунт із соціальної мережі фейсбук.

Стівен Кінг вирішив покинути фейсбук. Про видалення сторінки Стівен повідомив прихильникам у твіттері. Таке рішення легендарний псьменник прийняв через те, що його не влаштовує політична реклама у фейсбуці.

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Кінг пояснив фанам, що йому набридла неправдива інформація в соціальних мережах. Також він зазначив, що адміністрація фейсбуку не докладає зусиль для того, щоб зберегти дані користувачів.

Я йду з фейсбуку. Не подобається безліч фейкової інформації, яка є в політичній рекламі. Я також не впевнений в здібності цієї мережі захистити особисте життя користувачів,

– пише Стівен Кінг.

Автор додав, що кожен бажаючий може підписатися на нього в твіттері.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Нагадаємо, в листопаді минулого року в прокат вийшов фільм на книжку Стівена Кінга "Доктор сон", а тепер його можна переглянути в мережі українською.

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