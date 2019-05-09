Хто посяде Залізний Трон: Стівен Кінг зробив прогноз щодо фіналу "Гри престолів"

Один з найвідоміших літераторів сучасності Стівен Кінг, як виявилось, теж належить до прихильників серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones). Як і мільйони кіноманів, він очікує на останні епізоди саги.

Наразі представники HBO готують до показу 5 серію "Гри престолів". Американські кіномани зможуть її переглянути 12 травня о 21:00. Водночас у мережі вже опублікували нові промо-кадри, які стрімко підкорили світ.

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На появу останніх серій чекає і легендарний письменник Стівен Кінг, який прославився книгами у стилі фентезі та жахів. Прихильники літератора вже давно засипали його питаннями, як би розгортався сюжет "Гри престолів", якби саме він був автором сценарію. На це 71-річний Стівен Кінг відповів припущенням, як може виглядати фінал знаменитої саги.

Припустимо – просто припустимо, що Джон і Дейєнеріс обидвоє загинули (разом з Серсеєю, зрозуміло). Припустимо – просто припустимо, що певна маленька людина з великим серцем посяде Залізний Трон,

– написав Стівен Кінг, провокувавши жваве обговорення.

Відтак письменник припускає, що Мати драконів та Джон Сноу можуть загинути під час битви у Королівській гавані. Окрім цього, Залізний Трон звільниться для Пітера Дінклейджа, який зіграв у серіалі Тіріона Ланністера. Чи насправді так завершиться легендарна сага "Гра престолів", наразі невідомо, адже автори проекту тримають сюжет у секреті.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) 6 травня 2019 р.

Зазначимо, що Стівен Кінг знається у фентезійній літературі. Його заслужено називають "королем жахів", а кожна із понад 200 книг автора отримує шалену популярність у світі. За романами Стівена Кінга вже зняли чимало голлівудських кінострічок, які мали великий успіх у прокаті. Зокрема, "Імла", "Сяйво", "Кладовище домашніх тварин", "Втеча з Шоушенка", "Воно", "Зелена миля", "Мізері", "Мертва зона".

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.