Стосунки з дружиною на карантині та виховання сина: Влад Яма розповів цікаві подробиці

Популярний український хореограф та суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма рідко ділиться подробицями із сімейного життя. Він намагається тримати його подалі від сторонніх очей, тому новини, що стосуються його дружини чи сина рідко з'являються в мережі. Проте інколи танцівник все-таки робить винятки та розповідає про особисте.

Влад Яма днями дав інтерв'ю виданню "Факти". Під час розмови із журналістами він зізнався, як змінилися стосунки із дружиною Ліліаною на карантині та як вони виховують маленького сина Леона.

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Сім'я Влада проводить карантин у приватному заміському будинку. Там вони займаються спортом, мають змогу проводити час на свіжому повітрі на подвір'ї та не забувають про танці.

Яма зізнався, що попри те, що в шлюбі він вже 13 років, проте на карантині виникло багато нових дрібниць, яких не було раніше. Він каже, що коли виникають якісь неприємні ситуації і не вистачає вільного простору, то вони з Ліліаною розходяться по різних кімнатах, щоб заспокоїтися.

Я знаю пари, які можуть не розмовляти один із одним декілька днів, але у наших стосунках період, коли кожен хотів показати свій характер, вже давно пройшов. Зараз це трапляється вкрай рідко. І коли ми відходимо від роздратування, я прошу Лілю, щоб вона не показувала свій характер, оскільки ітак добре його знаю. Це саме стосується і мене,

– поділився хореограф.

Відомо, що карантин погано вплинув на сім'ї багатьох людей, проте Влад зазначив, що самоізоляція лише зміцнила їхні з Ліліаною стосунки.

Це стало новим випробуванням. Ми вкотре переконалися, що є справжньою командою і багато років тому зробили правильний вибір,

– зізнався артист.

Син зіркової пари Леон щасливий, адже на карантині вдосталь часу проводить із татом та мамою. Він любить гратися з батьками та брати участь у спортивних тренуваннях.

Зазвичай, він прокидається і відразу біжить до мене. Ми граємо, робимо зарядку, разом тренуємося. Тепер він може простояти в планці 30 секунд. На вулиці ми граємо у футбол, баскетбол. Також стрибає на батуті, який стоїть у нашому дворі,

– розповів Влад.

Яма зізнався, що перед сном Леон проводить час із мамою. Вже два тижні поспіль він засинає лише з нею.

У них велика любов. Леон часто обіймає маму і, вказуючи на наші весільні фото, які висять на стіні, розпитує, як все відбувалося. Потім обіймає Лілю, здається, навіть трохи ревнує до мене. Нещодавно жартував, що він — мамин чоловік, а я — синок. Обіймає, цілує Лілю, потім складає долоньки, розкриває і каже: "Ось тобі перстень". За вечір два рази зробив їй пропозицію,

– поділився зворушливою історією танцівник.