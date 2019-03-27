Стосунки з дівчатами та роль у "Грі престолів": акторка Софі Тернер дала відверте інтерв'ю

Серіал "Гра престолів" (Game of Thrones) отримав неймовірну популярність у світі, а його актори після виходу першого сезону прокинулись знаменитими. Зокрема, у фільмі дебютувала 23-річна Софі Тернер, яка майстерно перевтілилась у Сансу Старк. Днями вона стала головною героїнею глянцю та відверто зізналась про особисте життя та зйомки у серіалі.

Софі Тернер та її колега по "Грі престолів" Мейсі Вільямс стали зірками нового випуску журналу Rolling Stones. Голлівудські акторки знялись у стильній фотосесії та дали досить відверте інтерв'ю журналістам.

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Зокрема, Софі Тернер, яка заручилась із музикантом Джо Джонасом, зізналась, що ніколи не мріяла про весілля. Зірка взагалі підозрювала, що буде самотньою до кінця життя, адже знайти кохану людину було дуже складно. Проте романтичні залицяння артиста і почуття змусили Софі змінити свою думку. Тепер, коли голлівудська красуня готується до церемонії, вона відчуває себе значно старшою.

Я готувалася до того, що буду самотньою до кінця життя. Думаю, як тільки ви знайдете потрібну людину, ви це відразу дізнаєтеся. Я відчуваю себе набагато старшою, ніж є насправді. Відчуваю, що прожила досить, щоб це знати. Я не відчуваю себе на 22, а десь на 27 – 28 років,

– розповіла Софі Тернер.

Окрім цього, акторка відверто заявила, що до зустрічі з Джо Джонасом вона вдавалась до різних експериментів. Так, Софі Тернер не приховує, що була бісексуалкою та мала стосунки з дівчатами.

"Я зустрічала багато хлопців і дівчат. Всі ж експериментують. Це частина нашого дорослішання", – пояснила Софі.

Не уникнула зірка і питань щодо зйомок у фентезійному серіалі "Гра престолів", фінальний сезон якого стартує 14 квітня. За словами Софі Тернер, роль Санси Старк була для неї дебютною, тому акторка ніколи не зможе її забути. Водночас вона зізналась, що саме образ героїні повпливав на її світобачення та ставлення до сім'ї.

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"Працювати з нами (з Мейсі Вільямс, – LifeStyle 24) було жахом. Якщо ти працюєш зі своєю найкращою подругою, ти ніколи не зможеш нічого зробити. Кожен раз, коли ми намагалися бути серйозними, це було найважчим завданням у світі... Але я дуже задоволена закінченням серіалу. У кожної сюжетної лінії буде дійсно хороший кінець. Єдина причина, з якої Санса хотіла вижити – це її сім'я. Сила родини та єдності такі великі, що можуть допомогти людям зберегти життя... Думаю, батько Старк пишався б нами", – поділилась враженнями від зйомок Софі Тернер.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.