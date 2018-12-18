"Стосунки завершилися, як клеймо": The Hardkiss представили новий кліп на пісню "Коханці"

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Гурт The Hardkiss презентували прем'єру кліпу на пісню "Коханці"
Гурт The Hardkiss презентували прем'єру кліпу на пісню "Коханці" / Прес-служба

Український гурт The Hardkiss презентував прем'єру відеокліпу на пісню "Коханці". Сингл став одним з основних у альбомі "Залізна ластівка". Він розповідає про історію "токсичних" стосунків, які завершились, та жителів великого міста, долі яких тісно переплітаються.

Відеокліп на популярний сингл "Коханці" гурт The Hardkiss презентували на своєму YouTube-каналі. Із пісні, яка стала частиною альбому "Залізна ластівка", вона одразу перетворилася на гімн закоханої молоді, які шалено виспівують її на концертах. До слова, офіційний аудіозапис синглу зібрав більше, ніж 2 мільйони прослуховувань на YouTube всього за два місяці.

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The Hardkiss Хардкіс
Зйомки кліпу The Hardkiss на пісню "Коханці" / Прес-служба

За чотири хвилину кліпу "Коханці" можна прожити історію багатьох пар, відносини яких завершились, однак ніяк не можуть піти з їхньої пам’яті. Для нового відео учасники гурту збудували ціле місто коханців, жителі якого постраждали від минулих стосунків.

Ми всі любили, ми всі чиїсь колишні та майбутні. Стосунки, що завершилися, як клеймо, на все життя залишаються в нашій свідомості, але це нормально, так буває. Головне у цьому вирі не втратити серце та почуття,
– сказала солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

У режисерське крісло традиційно для The Hardkiss сів Валерій Бебко, який є креативним і музичним продюсером гурту. Компанію йому склала другий режисер Інна Грабар, а для виконання обов’язків оператора-постановника команда запросила Ярослава Пілунського. Над хореографієюThe Hardkiss працювала Юлія Сахневич. Вони вчотирьох і учасники гурту створили шедевр, у якому уважний глядач може прочитати чимало таємних сенсів.

Моя героїня у кліпі веде монолог, у якому звертається до коханого, який більше не чує її і нічого не відчуває до неї. Ще одна героїня – це образ чистої невинної душі, яка потрапляє у світ спокуси і пристрасті. Її біла сукня стає брудною від чужих рук – це є символом впливу, який люди здійснюють один на одного. У кліпі є ще декілька героїв і сюжетних ліній, символів і таємних смислів, але нехай глядачі прочитають їх самостійно,
– розповіла фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна про кліп на пісню "Коханці".

The Hardkiss Хардкіс
Зйомки кліпу The Hardkiss на пісню "Коханці" / Прес-служба

Дивитись відеокліп The Hardkiss на пісню "Коханці" (відео):

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 канал
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